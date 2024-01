Picchia la moglie di fronte ai figli piccoli, arrestato

I carabinieri sono intervenuti a Bientina da dove era arrivata una richiesta di aiuto da parte di una donna per una lite in famiglia. I militari, intervenuti prontamente sul posto, contattavano gli interessati, tra cui un 36enne di origine albanese, in evidente stato di ebbrezza, che dapprima li ha offesi dopodiché li ha aggrediti fisicamente nel tentativo di impedirgli l’accesso nell’abitazione. L'uomo aveva, poco prima, aggredito la moglie davanti ai due figli minorenni, tra l’altro distruggendo gli arredi presenti nell’appartamento. La donna, successivamente sottoposta a cure mediche presso il pronto soccorso di Pontedera, ha sporto denuncia nei confronti del coniuge che è stato tratto in arresto nella flagranza dei reati di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e maltrattamenti nei confronti della moglie, avvenuti alla presenza dei figli minori. L’uomo si trova nella Casa Circondariale Don Bosco di Pisa.