Pieraccioni all'Excelsior, ma non solo sullo schermo. L'attore presenta il nuovo film

Leonardo Pieraccioni sarà al cinema Excelsior di Empoli. E non solo sullo schermo - dove insieme a Chiara Francini, Giulia Bevilacqua e Nino Frassica è il protagonista (e regista) del suo ultimo film "Pare parecchio Parigi" -, ma in carne e ossa.

Pieraccioni introdurrà la proiezione delle 19 di venerdì 26 gennaio, chiacchierando con il pubblico in una delle sue tappe per la promozione del proprio film, così come ha fatto a Novoli, dove gonews.it lo ha intervistato.