Pirata della strada scappa dopo doppio incidente: ritiro della patente dopo il taglio di 24 punti

Ci sono voluti alcuni giorni di indagini e verifiche ma alla fine la polizia municipale di Firenze è riuscita a ricostruire l'esatta dinamica e la responsabilità del doppio incidente che ha visto coinvolto un’auto che poi si è data alla fuga. E per il conducente, un fiorentino di 37 anni sono scattati verbali per oltre 1.600 euro e il maxi-taglio di 24 punti sulla patente che gli è stata ritirata perché finita in saldo negativo.

La vicenda risale a giovedì scorso. Intorno alle 2 di notte una pattuglia del Reparto di Rifredi viene inviata dalla Centrale Operativa in via del Sansovino per i rilievi di un incidente con quattro veicoli coinvolti di cui uno si era dato alla fuga. Arrivati sul posto gli agenti sono riusciti a ricostruire che l’auto che si era allontanata si era resa protagonista poco prima di un altro incidente in via del Ponte Sospeso-piazza Pier Vettori (in fase di sorpasso aveva urtato un altro veicolo) poi si era allontanata a forte velocità. Arrivato in via Sansovino il conducente aveva perso il controllo della vettura andando ad urtare una palina semaforica che poi è caduta. A quel punto il conducente aveva abbandonato l'auto allontanandosi a piedi. Gli agenti hanno scoperto che l’auto non era in regola né con l’assicurazione né con la revisione statale e quindi la vettura è stata sequestrata e portata in depositeria.

La mattina successiva è il proprietario dell’auto a farsi vivo, telefonando alla Centrale Operativa e poi presentandosi presso gli uffici del Reparto di Rifredi. Qui l’uomo ha ammesso le proprie responsabilità riferendo di essersi allontanato perché impaurito. Una giustificazione che però non gli ha evitato la contestazione delle violazioni al Codice della Strada commesse nella notte dell’incidente per complessivi 1.666 euro di sanzioni con il taglio di 24 punti sulla patente. In dettaglio mancanza di copertura assicurativa con sequestro dell'auto (866 euro e 5 punti), allontanamento dal luogo di incidente (302 euro e 4 punti), mancata revisione (173 euro) cui si aggiungono le violazioni delle norme di comportamento relative al sorpasso in curva (167 euro e 10 punti) e la velocità non commisurata alle ore notturne e perdita di controllo del veicolo (116 euro e 5 punti) e il verbale per il danneggiamento della palina semaforica (42 euro).

La patente è stata ritirata per esaurimento dei punti e inviata alla Prefettura. Adesso il 37enne per rimettersi alla guida dovrà sottoporsi a tutto l'iter burocratico per ottenere una nuova patente.