Psichiatria, carcere, misure di sicurezza: la situazione in Toscana

“Dopo la ricerca sull’affettività in carcere, abbiamo promosso quest’anno un lavoro di approfondimento sulla psichiatria in carcere e negli altri luoghi di detenzione o di limitazione della libertà personale. Si tratta di un lavoro particolarmente approfondito, svolto a livello scientifico, con la collaborazione dell’Università di Firenze, che prende in esame la situazione della componente psichiatrica e della gravità delle conseguenze che questa comporta all’interno delle strutture del sistema carcerario, nelle Rems (Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, ndr) con l’intenzione di evidenziare quanto sia necessario promuovere politiche di tutela delle persone che soffrono di queste patologie, le più fragili”. Il Garante dei diritti dei detenuti della Toscana, Giuseppe Fanfani, introduce così il convegno su ‘Diritto alla salute mentale e misure penali’, che si è svolto questa mattina, mercoledì 24 gennaio, a palazzo del Pegaso. Il tema è la tutela della salute mentale delle persone private della libertà personale. Nel corso del convegno è stata presentata la ricerca ‘Psichiatria, carcere, misure di sicurezza’. Il progetto di ricerca è stato realizzato in convenzione tra il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale presso il Consiglio Regionale della Toscana, il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Firenze ed il Centro di ricerca Interuniversitario su carcere, devianza, marginalità e governo delle migrazioni ‘L’altro diritto’.

“C’è una relazione stretta tra la premessa sociale e le conseguenze della malattia – spiega Fanfani –: vi è una strettissima correlazione tra le condizioni sociali dalle quali si parte e le conseguenze psichiatriche. I peccati del sistema carcerario nazionale sono infiniti, quelli della Toscana, sarebbe sciocco negarlo, sono molto simili. C’è un sovraffollamento limitato, ma non è questa la pecca maggiore, che è invece la generale mancanza di reinserimento sociale. È inutile avere un sistema detentivo nel quale le persone escono peggiori di come vi erano entrate e la finalità costituzionale della rieducazione è malamente interpretata e ancor peggio effettuata”.

“Vogliamo essere dalla parte di chi soffre, cercare di dare risposte”, dice il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, che ha portato i saluti istituzionali. “Dico sempre che lo stato con cui si misura la qualità di un paese è in funzione del livello delle proprie carceri. Questo vale ancora di più per le persone che soffrono di malattie mentali. Dobbiamo fare in modo che tutti possano scontare la pena nella maniera più giusta, che permetta di educare, riabilitare e tornare a una vita il più possibile normale. Si tratta di uno sforzo importante – aggiunge Mazzeo –, ringrazio il Garante dei detenuti della Toscana per il lavoro che sta facendo. Oggi, qui, ci sono tutte le Asl, gli psichiatri, gli psicologi, le nostre strutture tecniche. È un momento importante di riflessione per tutta la comunità Toscana”.

Secondo il presidente del Consiglio regionale, “lavori come questo dovrebbero essere di stimolo e riferimento a tutte le altre Regioni del nostro Paese. La situazione di chi soffre di disturbi psichiatrici è molto complessa. Passi in avanti negli anni ne sono stati fatti, la relazione ci dice con estrema chiarezza il tanto lavoro che c’è ancora da fare. Le istituzioni regionali possono fare la propria parte, ma serve – conclude Mazzeo – uno sforzo maggiore e diverso a livello nazionale: parlo di legislazione e della possibilità di mettere a disposizioni strumenti efficaci. Ho avuto modo di visitare più volte la Rems di Volterra, ne ho apprezzato le capacità, le competenze, la professionalità degli operatori. Dobbiamo mettere in campo azioni, concentrandoci sulla qualità dell’assistenza, sulla necessità di mettere all’opera più personale nelle strutture. Considero questa ricerca un punto d’inizio”.

Giulia Melani, del dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Firenze, e Katia Poneti, dell’ufficio del Garante dei diritti dei detenuti della Toscana, hanno curato la presentazione della ricerca. Tre gli ambiti oggetto dell’indagine: il carcere e il trattamento dei detenuti con patologia mentale; le misure di sicurezza per prosciolti di mente (Rems per le misure detentive e libertà vigilata per le misure non detentive); le strutture psichiatriche territoriali, per pazienti con patologia psichiatrica, siano essi autori di reato o no.

Nelle strutte penitenziarie, le patologie psichiatriche “raggiungono la metà delle patologie diagnosticate, il consumo di psicofarmaci è intenso e i suicidi e gli atti di autolesionismo sono in crescita”. Nel carcere di Sollicciano, “funziona l’articolazione per la tutela della salute mentale (Atsm) con 9 posti, a cui vengono inviati detenuti da tutta la regione: si tratta in sostanza di una sezione psichiatrica interna al carcere”. Le misure alternative per pazienti psichiatrici, che sarebbero la soluzione indicata dalla Corte costituzionale, “di fatto non vengono utilizzate”. L’elevato grado di sofferenza rilevato “deve mettere in discussione le modalità di vita presenti in carcere e cercare di offrire alternative, sia di reinserimento sociale, sia strettamente terapeutiche; tra cui: individuare modalità di applicazione delle misure alternative alla detenzione per persone detenute con malattia psichiatrica, in base alla sentenza n. 99/2019”.

Misure di sicurezza. Le due Rems, a Volterra ed Empoli, “hanno visto aumentare la lista d’attesa, che al 31 dicembre 2022 contava 70 persone, mentre erano 46 al 31 dicembre 2021 e 33 al 31 dicembre 2020”. I posti in Rems sono attualmente 39, e ne saranno realizzati altri 9 nella struttura di Empoli; la Rems definitiva di Volterra, prevede 40 posti (30 quelli attuali). Intorno alle due Rems “ruota il sistema delle strutture psichiatriche territoriali, che accolgono persone in libertà vigilata con prescrizioni terapeutiche. Sono stati analizzati, in forma anonima, il piano terapeutico riabilitativo individuale dei pazienti presenti nella Rems di Volterra: ne è emerso il profondo lavoro di cura operato dallo staff della Rems e il monitoraggio costante delle condizioni e dei progressi”. È però evidente la difficoltà in uscita, “per problematiche che sono più spesso di natura sociale più che sanitaria (documenti, residenza, alloggio)”. Per quanto riguarda le libertà vigilate, “le libertà vigilate terapeutiche erano pari a 161 misure definitive. Le libertà vigilate terapeutiche costituiscono la gran parte delle libertà vigilate (il 76 per cento). La maggioranza delle misure (64 per cento) è svolta in struttura, la restante (36 per cento) al domicilio”.

Strutture psichiatriche territoriali. Le strutture che hanno costituito la base dati sono in totale 142 (61 nell’Asl Centro, 46 nell’Asl Nord-Ovest, 35 nell’Asl Sud-Est), comprendendo anche le RSD, le strutture per minori e quelle a doppia-diagnosi. “Le persone ospitate erano in totale mille 173 al 30 giugno 2022, di cui in misura di sicurezza 111 (il numero è incompleto a causa della mancanza di alcune risposte)”.

Le conclusioni. La ricerca individua la necessità di “diffusione di un modello del Piano terapeutico riabilitativo individuale, che contenga anche gli aspetti sociali, come casa e lavoro, da trasmettere a tutti gli operatori coinvolti nel caso, come strumento di comunicazione e di valutazione del percorso terapeutico della persona sottoposta a misura di sicurezza”. Suggerisce di “dare seguito alla normativa in materia di residenza delle persone recluse, in modo che tutte quelle senza fissa dimora possano avere residenza nel Comune sede del carcere o della Rems in cui si trovano”. L’istituzione e l’attivazione del Punto unico regionale (Pur) potrà fare la differenza rispetto al presente”. Si indica come necessario “applicare le misure alternative alla detenzione per persone detenute con malattia psichiatrica, come prevede la sentenza della Corte costituzionale n. 99/2019”. Con l’obiettivo di rendere tutte le strutture accessibili “come luoghi di destinazione delle misure di sicurezza e delle misure alternative, si indica di rendere pubblici i dati quantitativi (riferimenti della struttura, posti letto, posti occupati). Questi dovrebbero essere liberamente accessibili in rete, con aggiornamento possibilmente mensile”.

Al convegno hanno preso parte l’assessore al diritto alla salute e alla sanità, Simone Bezzini, e l’assessora alle politiche sociali Serena Spinelli. “La tutela della salute mentale nelle persone soggette a misure restrittive della libertà è un tema delicatissimo – dice Simone Bezzini –, che richiede massima attenzione e grandissimo impegno. Siamo in un momento difficile: passare dalle parole ai fatti significa investire sulle strutture e sul personale e per dare risposte adeguate a questi bisogni servono risorse. A livello nazionale dovrebbero essere trasferite maggiori risorse alle Regioni per migliorare la qualità della presa in cura, dei servizi e delle prestazioni”. La Toscana, dice l’assessore, “non è ferma, i professionisti delle aziende sanitarie svolgono il loro lavoro ogni giorno con grandissima dedizione e professionalità; ci sono anche programmi di investimenti, alcuni andranno a regime a breve, mi riferisco all’ampliamento dei posti nella Rems di Empoli. Per le nuove strutture della Rems di Volterra, potremo entrare nella fase progettuale in primavera e a medio termine arrivare all’apertura dei cantieri. Il Pur insediato nei giorni scorsi – conclude Bezzini – è un nuovo strumento per la gestione dei percorsi delle persone con problematiche di salute mentale e con limitazioni della libertà personale. È un organismo multidisciplinare estremamente importante”.

“Intendo ringraziare il Garante Fanfani, le strutture, i ricercatori che si sono messi a disposizione di questa indagine, che ha un valore scientifico importante, un criterio di organizzazione di rilievo – dichiara l’assessora Spinelli –. Sappiamo che la detenzione di per sé è una condizione che altera l’equilibrio psicologico, ma sappiamo anche che molti di coloro che finiscono in carcere vengono spesso da vissuti anche molto complessi. La salute psicologica e psichiatrica in carcere è un elemento che vede alterata la qualità della vita delle persone detenute. Il diritto alla salute non deve essere negato a chi entra in carcere. Si tratta di una questione che interroga anche le politiche sociali: uno dei valori che dovrebbe avere il carcere è il reinserimento nella società”.

Nel corso del convegno si sono susseguiti gli interventi di Marcello Bortolato, presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze; Luigi Moschiera, dirigente penitenziario Uiepe Firenze; Stefano Anastasia, Garante dei diritti dei detenuti della Regione Lazio. Giuseppe Fanfani ha tenuto con Emilio Santoro, professore del dipartimento Scienze giuridiche Unifi e direttore Centro Adir, le conclusioni di una tavola rotonda che ha visto a confronto Franco Corleone, Garante dei diritti dei detenuti del Comune di Udine, già Garante dei detenuti della Toscana dal 2013 al 2020; Pierpaolo D’Andria, provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria; rappresentanti del dipartimento della Salute mentale delle tre Asl toscane; Samuele Ciambriello, presidente della Conferenza nazionale dei Garanti.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale