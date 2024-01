Sanac, c’è offerta di Acciaierie Beltrame. Regione: "Con sindacati e istituzioni per difendere siderurgia"

“Mi ha contattato la struttura commissariale, che ringrazio, per informarmi dell’importante passaggio di oggi. A differenza di quanto accaduto in passato l’offerta di acquisto, al momento non vincolante, depositata da Acciaierie Beltrame ha le carte in regola per procedere e compiere ulteriori passaggi previsti dalla procedura fino a trasformarsi in un’offerta vincolante di acquisto.

Come Regione Toscana continueremo a monitorare la vicenda e a batterci, assieme alle organizzazioni sindacali e alle altre istituzioni locali, affinché l’Italia metta in campo una strategia in grado di salvaguardare la siderurgia italiana abbracciando l’intera filiera”.



E’ quanto dichiara Valerio Fabiani, consigliere per lavoro e crisi aziendali del presidente Eugenio Giani, alla notizia dell’offerta di acquisto presentata da Acciaerie Beltrame che ora attende gli ulteriori passaggi previsti dall’iter.