"Scritta 'Free Palestine' su via Ebrei vittime del nazismo": la denuncia da Livorno

Sulla targa stradale della via Ebrei vittime del nazismo a Livorno è comparsa la scritta Free Palestine. A denunciarlo è la Lega col capogruppo in consiglio comunale Carlo Ghiozzi: "A pochi giorni dalla Giornata della Memoria, ecco intollerabili atti vandalici con scritte sui muri e deturpamenti della targa riportante il nome della via".

Sempre Ghiozzi segnala che all'angolo con viale Fabbricotti "un adesivo è stato apposto sulla parola 'ebrei' a voler cancellare di fatto il nome di quel popolo che in quella strada viene ricordato nella tragedia della Shoah". L'adesivo sarebbe stato poi rimosso, ma la parola è rimasta coperta dai residui dello stesso sticker.

"Il sindaco e la giunta - conclude Ghiozzi - oltre ad indignarsi e a stigmatizzare senza se e senza ma l'accaduto, si devono adoperare affinché prima del 27 gennaio, Giorno della Memoria, la targa venga ripulita dall'imbrattamento e la scritta immediatamente cancellata dal muro".