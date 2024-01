Sfondato la vetrata e rubano 20 euro di fondo cassa: denunciati a Pisa, saranno espulsi dall'Italia

Questa mattina la polizia ha risposto a una segnalazione di furto presso un esercizio commerciale vicino alla stazione di Pisa. Un sopralluogo ha confermato che ignoti avevano sfondato la vetrata dell'ingresso principale, rubando 20 euro dal fondo cassa. Le immagini della Sala operativa della Questura hanno permesso di individuare e arrestare due sospetti, un cittadino georgiano e un tunisino, in viale Gramsci. I due sono stati portati in Questura, denunciati per violazione delle norme sull'immigrazione e per il furto appena commesso. Sono in corso procedure per la loro espulsione dal territorio nazionale.