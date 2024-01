Turismo Certaldo, oltre 35mila presenze nel 2023: risultato più alto dal 2020

Certaldo celebra un'eccezionale crescita nel settore turistico nel corso del 2023, con dati che testimoniano una grande affluenza di visitatori nei suoi musei, confermando e superando il positivo trend dell'anno precedente.

I musei comunali, tra cui Palazzo Pretorio, Casa Boccaccio e il Museo del Chiodo, insieme al Museo di Arte Sacra, hanno totalizzato 35.427 presenze nel corso dell'anno. Già a novembre, questo dato ha superato le cifre registrate nell'intero anno precedente, sottolineando l'appeal crescente tra i visitatori. Si tratta del dato più alto dal 2020.

Le iniziative culturali e gli eventi organizzati nella città hanno giocato un ruolo significativo nel consolidare la sua attrattività. Durante la stagione estiva, Certaldo ha ospitato mostre di rilevanza internazionale come "Fusioni di luce" di Milot e Helidon Xhixha, insieme a esposizioni di artisti come Joyce Brian e Valerio Salvadori. Eventi come le cene medievali, Mercantia, il Premio Boccaccio con la nuova Fiera Letteraria Fiammetta, il festival "Domani è ora", Calambur, Boccaccesca, la Caccia ai Tesori Arancioni e il Trekking urbano hanno contribuito a valorizzare il territorio, attirando visitatori da tutto il mondo.

"Siamo molto felici di vedere i risultati positivi della stagione turistica 2023 – ha commentato entusiasta l’assessora alla cultura Clara Conforti -. Questi dati dimostrano che il nostro impegno costante nella valorizzazione del nostro patrimonio culturale sta dando i suoi frutti. Certaldo è un luogo unico che racchiude storia e arte, e i numeri lo confermano".

Anche il sindaco di Certaldo, Giacomo Cucini, ha accolto con soddisfazione i numeri positivi, attribuendoli alla combinazione di una stagione favorevole e scelte strategiche mirate: "Penso alla proposta culturale, sempre più attrattiva e attenta, e all'apertura ad aprile del nuovo ufficio informazioni turistiche in Piazza Giulio Masini a Certaldo, nei locali della stazione ferroviaria, che è andato ad aggiungersi a quello già presente in borgo e che contiamo di potenziare con ulteriori novità. Con i progetti di riqualificazione in corso, Certaldo si prepara ad aumentare ulteriormente la sua attrattività turistica. I recenti interventi di riqualificazione contribuiranno a rendere la città ancora più accattivante, offrendo agli ospiti un'esperienza arricchita di storia, cultura e bellezza".

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa