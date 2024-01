35 milioni di fondi europei per la ricerca e lo sviluppo destinati alla costa. Sul canale YouTube del Comune le indicazioni su come partecipare ai bandi

“Circa la metà dei 70 milioni di euro stanziati da due bandi pubblicati ieri (mercoledì 24 gennaio) dalla Regione Toscana nell’ambito del Fesr (Fondo europeo di sviluppo regionale) 2021-2027 per sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione del sistema produttivo toscano e – ha dichiarato l’assessore al lavoro Gianfranco Simoncini - favorire la cooperazione tra imprese e organismi di ricerca, anche al fine di favorire la transizione ecologica, sono destinati alla costa. È la dimostrazione dell’attenzione della Regione all’area costiera e alle richieste che questa Amministrazione ha sempre avanzato in favore del proprio tessuto produttivo. Inoltre, per le imprese del nostro territorio è prevista anche una premialità legata al fatto di trovarsi in un’area classificata come area di crisi complessa.

Auspichiamo – ha aggiunto l’Assessore - che questi bandi possano vedere il massimo di utilizzo da parte delle imprese del nostro territorio. Le misure, che prevedono una forte premialità per la nostra zona, sono rivolte sia a grandi imprese e quindi, da questo punto di vista, ci sono anche i benefici della 107 3c, sia alla micro e piccola impresa”.

I requisiti, tanto dei soggetti che possono presentare domanda quanto quelli dei progetti che potranno essere presentati dalle imprese, e gli altri elementi significativi dei bandi sono stati illustrati in un webinar realizzato dal Comune di Livorno in collaborazione con Livornine2030 e visionabile sul canale YouTube del Comune di Livorno. A tenere la presentazione, insieme all’assessore al Lavoro Gianfranco Simoncini sono intervenute Barbara Burchi e Giulia Santi di Innolabs, una delle quattro imprese che animano il Polo per l’innovazione urbana della città di Livorno.

La domanda per accedere agli aiuti deve essere presentata esclusivamente per via telematica attraverso il nuovo sistema informativo Sistema Fondi Toscana entro le ore 16 del 22 marzo.

Fonte: Comune di Livorno, ufficio stampa