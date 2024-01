A Firenze con Pratolini, Valerio Aiolli ospite di Libri a Pacchi

Nuovo appuntamento al Circolo Arci G. Pacchi di Fucecchio con la rassegna "Libri a Pacchi", presentazioni di libri con la presenza degli autori. Sabato 27 gennaio alle ore 17 sarà la volta del romanziere fiorentino Valerio Aiolli con “A Firenze con Vasco Pratolini. Baci, spari e altre forme di amore (Perrone). Oggetto e fonte di ispirazione del libro la Firenze del suo illustre concittadino Vasco Pratolini, scrittore e sceneggiatore tra i più rappresentativi del neorealismo e del realismo che seppe vivere a pieno lo spirito di questa città. Aiolli guida il lettore tra i quartieri della città toscana del primo Novecento passando in rassegna le maggiori opere di colui che seppe raccontare la Firenze più umile e descrisse meglio di chiunque altro la situazione in cui viveva la povera gente del periodo. Una mappa della città che cambia con il passare del tempo, pur rimanendo simile a sé stessa; un omaggio a quella guida di Firenze che Pratolini aveva in mente ma che non scrisse mai.

Un libro che va alla ricerca di quel che resta di una Firenze popolare che ormai non esiste più segnata dal tempo e dall'avvento della modernità. Valerio Aiolli racchiude la città in questo libro che è un dialogo a due voci, tra passato e presente, cercando di riportare alla luce lo spirito autentico di un luogo che conserva ancora in qualche modo le sembianze descritte nelle opere dello scrittore partito da via de’ Magazzini.

Valerio Aiolli vive a Firenze, dove è nato nel 1961. Ha scritto, tra gli altri, Io e mio fratello, Fuori tempo, Il carteggio Bellosguardo, Nero ananas, Radio Magia.

Di seguito i prossimi appuntamenti di "Libri a Pacchi":

Sabato 10 febbraio: “La caduta del muro di Berlino”, Francesco Catastini, ed. La Gazzetta dello Sport.

Sabato 24 febbraio: "In principio era ChatGPT", Alberto Puliafito, Apogeo Editore.

Sabato 9 marzo: "Ho ucciso Achille Occhetto", Pilade Cantini e Marcello Cavallini, ed. Eclettica.

Sabato 6 aprile, "Il ritorno", Marco Vichi, Casa editrice Guanda.

Sabato 20 aprile: "I segreti dell'habitat felice", Giuseppe Salamone, Uno editori.