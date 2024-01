Abc, turno casalingo per Basket Castelfiorentino e Gialloblu

Tornano entrambe davanti al pubblico amico le due prime squadre senior targate Basket Castelfiorentino e Gialloblu Castelfiorentino, impegnate rispettivamente nella quarta giornata di ritorno di serie C Femminile e nella prima di ritorno di Divisione Regionale 2.

La prima palla a due, venerdì 26 gennaio alle 21, sarà quella del Basket Castelfiorentino, che al PalaGilardetti si appresta a ricevere il Cmb Valdarno, seconda della classe (arbitro De Chiara di Capraia e Limite). Reduci dalla bella vittoria esterna conquistata sul parquet di Montecatini, le ragazze di Gianni Lazzeretti proveranno a bissare la prestazione di sette giorni fa e mettere a segno il colpaccio casalingo contro una delle indiscusse big del campionato, cercando di riscattare la sconfitta subita nel girone di andata quando le valdarnesi si imposero 69-50.

Sabato 27 gennaio, invece, sarà la volta del Gialloblu Castelfiorentino che al PalaBetti, sempre alle 21, ospiterà la Pallacanestro Grosseto per il giro di boa (arbitri Baldini di Castelfiorentino, Putaggio di Firenze). Dopo l’importante successo ai danni dell’Argentario nello scontro diretto, i ragazzi di Dario Chiarugi saranno attesi da un’altra sfida delicatissima contro una delle immediate inseguitrici, attualmente a -2 dai gialloblu. All’andata a Grosseto Zampacavallo e compagni la portarono via in volata per 61-63, risultato che la truppa castellana dovrà cercare ad ogni costo di bissare per spedire a debita distanza una diretta concorrente.

