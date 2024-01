Alluvione Campi, Tozzi (FdI): “Perché l'argine del torrente Marina non era stato messo in sicurezza?”

“Perché l’argine del torrente Marina di Campi Bisenzio non era stato messo in sicurezza? Già nel 2014, in seguito ad un sopralluogo della Polizia municipale sull’argine destro del torrente in prossimità di Villa Montalvo, venne accertato il cattivo stato di manutenzione. Nel 2015 il sindaco di Campi emanò un’ordinanza sollecitando la provincia di Firenze ad effettuare interventi urgenti, mentre nel 2017 il Genio civile regionale ritenne che la situazione fosse da verificare. Il dubbio che rimane è che si sarebbe potuti intervenire per tempo, nel corso degli anni, prima dell’alluvione dello scorso novembre”.

A dirlo è la consigliera regionale di Fratelli d’Italia Elisa Tozzi, che a tal proposito ha presentato un’interrogazione alla Regione. Il centrodestra di Campi, oggi, ha tenuto una conferenza stampa in relazione alla manutenzione dell’argine del torrente la Marina.

“Con l’interrogazione presentata chiedo alla Regione se i saggi localizzati e i sondaggi geognostici, indicati come urgenti dal Genio Civile Valdarno Centrale già nel 2017 per determinare lo stato delle murature dell’argine del torrente, siano stati realizzati - dichiara la consigliera Tozzi -. Se il progetto di consolidamento e ripristino della funzionalità della difesa idraulica sia stato approntato e quando sarà realizzato; quali operazioni di manutenzione dell’argine del torrente Marina siano state realmente effettuate dal 2017 ad oggi”.

“La commissione d’inchiesta dovrà approfondire anche questa situazione - sottolinea Tozzi -. Da parte dei cittadini, che chiedono di sapere la verità, sono partiti esposti alla magistratura. Nostro dovere sarà batterci per l’istituzione di una commissione d’inchiesta regionale per capire se poteva essere evitato il disastro a Campi Bisenzio così come nella Piana di Firenze-Prato-Pistoia”.

Fonte: Ufficio stampa