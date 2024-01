Carnevale in difficoltà, ecco perché a Sovigliana e Spicchio comincia in ritardo

Il carnevale di Spicchio e Sovigliana parte con una settimana di ritardo, quest'anno, rispetto a quello dei Bambini di Vitolini, per esempio, che ha già fatto sfilare i propri carri domenica scorsa, 21 gennaio.

Il ritardo è dovuto ai danni che il Comitato delle Due Rive, che cura il carnevale in riva d'Arno da 34 edizioni, ha subito la prima settimana del novembre 2023. Si stimano circa 5000 euro di danni, come ci racconta Angelo Marinelli, segretario del Comitato e un po' tuttofare. I carri del Carnevale sono infatti ospitati a limite sull'Arno, in un capannone di Via Palandri, dove evidentemente le acque dei rii minori sono arrivate, fino a danneggiare alcuni carri, alcuni trattori e gli strumenti di lavoro che servono per preparare l'allestimento per la sfilata.

"Ci risulta molto difficile andare avanti così - dice Marinelli -, anche perché siamo tutti volontari e abbiamo poche risorse economiche da cui attingere, e molte ne spendiamo, invece".

Marinelli racconta che il Comitato ha chiesto aiuto ai Carnevali di Pontedera, di Bientina e addirittura Argenta, un paese in provincia di Ferrara.

"Ci eravamo ripresi dopo il covid, ma quest'altra botta mi fa fortemente dubitare che l'anno prossimo possa esserci un altro carnevale in Viale Togliatti", si rammarica Marinelli.

Il Comitato ha dovuto infatti traslocare nel nuovo capannone limitese perché non ha trovato strutture disponibili nel Comprensorio, ma questo nuovo inconveniente fa dubitare il segretario che l'anno prossimo si possa sostenere la stessa manifestazione.

"I carri sono belli e attraenti. Abbiamo coinvolto anche i bambini del 'Don Sergio Cioni' - la scuola dell'infanzia di Spicchio - per inscenare la Carica dei 101. Per questo chiederemo un contributo ai genitori che vorranno salire sui carri per accompagnare i bambini: è un aiuto che possa contribuire a mantenere il Carnevale così com'è, perché il rischio che l'anno prossimo non ci sia è fortissimo. È un piccolo contributo che può aiutare a mantenere una tradizione decennale e spero vivamente che non sia visto come un obolo. Spero che la gente capisca".

Il Carnevale di Spicchio e Sovigliana partirà domenica 28 gennaio dalle 14.30 su viale Togliatti, a Sovigliana. Sono previste quattro sfilate (28 gennaio; 4, 11 e 25 febbraio), nonché è previsto anche lo spettacolo dei fuochi d'artificio, domenica 11 febbraio alle 18.30.