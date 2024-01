Comunali, Stella e Internò: "Forza Italia lancia 50 idee per Firenze. E mezza lista candidati è già pronta"

"Oggi presentiamo altri 6 candidati al Consiglio comunale di Firenze, che si aggiungono agli altri 11 già presentati nelle scorse settimane. Entro fine gennaio siamo già a quasi il 50% della lista completata, credo non sia mai successo. Sempre oggi lanciamo l'iniziativa delle '50 idee per Firenze' raggruppate per aree tematiche: sicurezza, infrastrutture, mobilità, ambulanti, commercio, valori, turismo, sport, disabilità, animali. Delle 50 idee, 40 le mettiamo noi, ma 10 le chiediamo ai cittadini". Lo ha annunciato il coordinatore regionale di Forza Italia Toscana, Marco Stella, insieme alla coordinatrice comunale del partito fiorentino, Mariagrazia Internò, nel corso di una conferenza stampa in cui sono stati presentati i 6 nuovi candidati azzurri a Palazzo Vecchio: la consulente del lavoro Veronica Corti, l'imprenditore Leonardo Poli, l'ambulante Sandro Viviani, il preparatore atletico Alberto Lungherini, il giornalista Fabio Scaffardi e l'imprenditore Pino D'Aliesio.

"La nostra campagna di ascolto durerà per tutto il mese di febbraio, sarà porta a porta - hanno spiegato Stella e Internò -. I candidati e il coordinamento staranno sul territorio, nei quartieri, nei mercati, per spiegare il nostro programma, e per raccogliere suggestioni e indicazioni dalla base, dai cittadini, da inserire nel programma. Noi siamo qui per ascoltare i cittadini. Sentiamo un grande entusiasmo intorno al nostro progetto, non è un caso che metà lista sia già pronta a quasi cinque mesi dal voto. La nostra ambizione è di essere il primo partito della coalizione, e conquistare Palazzo Vecchio: noi vogliamo vincere, smettiamo di dire che il centrodestra non è interessato alla vittoria, perché non è assolutamente così".

Sul tema della sicurezza, Forza Italia chiede "vigili di quartiere e carabinieri in congedo nei parchi pubblici, di raddoppiare la videosorveglianza e l'illuminazione, la polizia municipale dedicata al controllo del parco delle Cascine e lo stop alle occupazioni abusive". Sulle infrastrutture, oltre allo "stop alla tramvia", gli azzurri propongono "l'autostrada gratis nel tratto di Firenze, tra Nord e Sud" per i residenti del capoluogo toscano" e "l'apertura della corsia preferenziale ai motorini". Sulla mobilità, "stop al multificio e no alle zone 30 km/h", ed "eliminare la Ztl estiva la sera", ma anche una netta "opposizione allo scudo verde". Forza Italia propone poi "incentivi fiscali per le attività penalizzate dai cantieri della tramvia", "l'abolizione della Tari per gli anziani soli e a basso reddito" e "la cancellazione della norma di Nardella contro le locazioni turistiche nel centro storico".

Fonte: Ufficio stampa