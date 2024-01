Confartigianato Toscana ANAP, Galletti confermato nella giunta esecutiva nazionale

Nella recente assemblea nazionale di ANAP, l'Associazione Nazionale Anziani e Pensionati di Confartigianato, Angiolo Galletti, presidente di ANAP Toscana, è stato confermato come componente della giunta esecutiva. La riunione si è svolta a Roma lo scorso 19 gennaio, alla presenza del presidente nazionale Guido Celaschi. Angiolo Galletti ha dichiarato: “Sono felice di poter ancora dare il mio contributo ed il mio impegno a servizio dell’associazione. Gli ultimi 4 anni sono stati difficili per gli anziani ed i pensionati. Mi riferisco alla pandemia, all’incremento delle difficoltà per chi non è autosufficiente o deve assistere un familiare che lo è, all’aumento delle truffe agli anziani. Altri problemi derivano dall’aumento dei prezzi, delle bollette e delle imposte. Purtroppo, sono elementi che hanno impoverito il potere di acquisto delle pensioni e messo in difficoltà tanti anziani. Ecco, quindi, che è importante non essere isolati, per far sentire la propria voce”. Aggiunge poi Galletti: “In Toscana la nostra associazione conta circa 25 mila iscritti. Insieme possiamo portare le nostre istanze all’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni. Cito, per esempio, il lavoro che abbiamo fatto per la riforma della Non Autosufficienza, quello sulle tematiche della silver economy e dell’invecchiamento attivo, e sui temi della sanità e welfare a misura di anziano”. Tre sono le direttrici nelle quali intende impegnarsi ANAP Toscana: i “valori”, in particolare la famiglia, l’impegno sociale, la responsabilità e la solidarietà; la sintonia ed il coinvolgimento degli associati. anche con modalità innovative; la massima attenzione all’evoluzione digitale.