Empoli Fc, i problemi sono nella squadra: i risultati nel sondaggio di gonews.it

Sette tifosi dell'Empoli su dieci ritengono che i problemi dell'Empoli risiedano nella squadra e non nell'allenatore.

La statistica arriva dal nostro sondaggio di gonews.it, che nella scorsa settimana aveva chiesto a seguito dell'esonero di mister Aurelio Andreazzoli se quella della dirigenza fosse stata una scelta giusta. In qualche modo l'operato di Andreazzoli è stato valutato positivamente, o quantomeno la riflessione della maggioranza dei nostri lettori è andata su un'altra questione critica, ovvero la squadra.

Infatti il 70,1% dei votanti ha detto che l'esonero non è stata una scelta giusta, ma che il problema fosse la squadra. Viceversa, il 29,9% dei lettori ha detto che Davide Nicola fosse il mister giusto per la salvezza. E proprio Nicola una prova di forza l'ha data contro il Monza, con una vittoria per 3-0 con tripletta di Zurkowski.

Adesso sta al ds Pietro Accardi fare le scelte per invertire la rotta di questa prima parte di campionato, rinforzando la squadra. Per tutte le informazioni in merito, vi rimandiamo al nostro sito dedicato agli azzurri, Empolichannel.it.