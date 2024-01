Nasce l'Emporio Solidale di Castelfranco: l'inaugurazione in centro storico

La solidarietà trova una nuova forma di espressione a Castelfranco e un nuovo strumento di contrasto all'emergenza alimentare. Nasce l'Emporio Solidale di Castelfranco (acronimo ESC), un luogo dove persone e famiglie in condizione di fragilità e vulnerabilità socio-economica potranno trovare beni di prima necessità (generi alimentari, prodotti d’igiene personale e igiene della casa), oltre che ascolto e solidarietà.

Sabato 27 gennaio alle ore 16,30 viene inaugurato il nuovo spazio nel Centro Storico del paese, nel Corso Remo Bertoncini 44 (davanti all’oreficeria Franceschi).

L’iniziativa è frutto di un accordo siglato dalla Venerabile Confraternita Misericordia Castelfranco di Sotto, la Caritas Parrocchiale di Castelfranco di Sotto, il Comune di Castelfranco di Sotto e la Società della Salute.

Lo spazio dove sorge l’ESC rappresenta il recupero di un fondo sfitto che è stato riattivato grazie all’accordo con la proprietà. La Misericordia lo potrà utilizzare grazie ad un contratto di comodato d’uso gratuito. L’attuale servizio di consegna di pacchi alimentari e beni primari svolto dalla Caritas sarà gradualmente sostituito dall’attività dell’ESC.

L’idea fondante del progetto è quella di rendere l’esperienza dell’Emporio simile a quella del fare una spesa in un negozio: anziché offrire un pacco alimentare, alle persone svantaggiate verrà data la possibilità di fare una vera e propria spesa sulla base di una tessera con un punteggio mensile. L’obiettivo è quello di contrastare le povertà e il rischio di emarginazione sociale, aiutando le persone in difficoltà a riappropriarsi della propria dignità e garantendo loro l’accesso ai beni primari, a partire dal diritto al cibo.

"Siamo molto soddisfatti di questo progetto e ringraziamo la Misericordia e la Caritas di Castelfranco per il loro impegno e attenzione – ha commentato il sindaco Gabriele Toti -. L’Emporio Solidale rappresenta un elemento positivo per Castelfranco, un punto di riferimento importante per le tante persone in difficoltà che hanno bisogno di aiuto. La solidarietà è una forza che da sempre ha contraddistinto il nostro paese e questo è un nuovo modo di darle forma".

Tra gli obiettivi dell’iniziativa c’è la promozione della partecipazione e la diffusione del senso di responsabilità di tutti i componenti della società per la lotta alla povertà e all’emarginazione, favorendo forme attive di condivisione e solidarietà.

La finalità principale è quella di tutelare e promuovere il diritto delle persone e delle famiglie, che si trovano in condizioni di povertà e di esclusione sociale, a vivere dignitosamente, garantendo loro per quanto possibile l’accesso ai beni primari, a partire dal diritto al cibo. Oltre a contrastare lo spreco alimentare e promuovere una cultura del recupero.

Il servizio dell’Emporio Solidale è un’esperienza che nasce all’interno del Movimento delle Misericordie in Italia. L’idea parte dall’esperienza già consolidata negli anni delle "Dodici Ceste", rete di empori creati dalla Misericordia di Firenze che da tempo contrasta questo tipo di difficoltà.