Finanzieri diventano attori per la solidarietà: raccolti 16mila euro per infanzia e scuole alluvionate

Nella serata di ieri, 24 gennaio, presso il Politeama Pratese, storico punto di riferimento artistico della provincia, i finanzieri-attori del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Prato hanno debuttato, con ammirevole capacità di scena, nella rappresentazione teatrale dal titolo "Pensione O' Marechiaro", offrendo al pubblico momenti di esilarante gioia.

A dare massimo lustro all’iniziativa, patrocinata dalla locale Prefettura, dal Comune e dalla Provincia di Prato, erano presenti le più alte cariche istituzionali civili, politiche e militari della Provincia. Presenti anche i gradi vertice del Corpo: il Comandante Interregionale dell’Italia Centro-Settentrionale, Gen. C.A. Fabrizio Cuneo ed il Comandante Regionale Toscana Gen. D. Giuseppe Magliocco.

I finanzieri, svestitisi della divisa, hanno così regalato rifiniti momenti teatrali raccogliendo un significativo contributo alla realizzazione di progetti ed obiettivi del territorio. La considerevole somma raccolta, per un totale di ben 16.000 euro, è stata infatti destinata, equamente, alla Fondazione Ami Prato, noto ente impegnato nel sostegno al percorso materno-infantile dell’Azienda Sanitaria Locale e agli studenti colpiti dall’alluvione, per il tramite dell’Ufficio Scolastico Provinciale e della Consulta degli Studenti di Prato.

La promozione, l’organizzazione dell’evento e l’importante risultato ottenuto, frutto di un progetto costruttivo che ha visto impegnati i finanzieri in una veste insolita, ma contraddistinti sempre dall’alto spirito istituzionale, rappresenta un’iniziativa concreta di solidarietà che va a testimoniare l’attenzione che la Guardia di Finanza rivolge oltrechè alla quotidiana salvaguardia degli interessi economico-finanziari, anche a temi sociali afferenti al sostegno ed alla vicinanza alla collettività, mutuandone sempre un profilo di prossimità sociale.

L’iniziativa mutua lo specifico scopo di dimostrare, in maniera concreta e tangibile, come al di là delle uniformi e delle indagini connesse al ruolo di polizia economico finanziaria, nella Guardia di Finanza batte un cuore solidale in armonia con le esigenze della società.

Fonte: Guardia di Finanza - Comando Provinciale Prato