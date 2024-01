Giornata contro il cancro, con Lilt Firenze una giornata di sport e prevenzione

Dragon boat, camminata e tennis. Sono una sorta di piccole "Olimpiadi" quelle organizzate dalla Lilt Firenze in occasione della Giornata internazionale contro il cancro il prossimo 4 febbraio.

Il ritrovo è fissato alle ore 10 al Circolo Canottieri Comunali Firenze per dare il via ad una domenica all’insegna dello sport: si inizia con una prova di dragon boat insieme alle Florence Dragon Lady di Lilt, passando ad una camminata fino all’Affrico organizzata dal Gruppo Impronte Lilt, per concludere con una prova di tennis all’U.S. Affrico e un rinfresco per tutti i partecipanti.

"È un’iniziativa che coinvolge diverse attività sportive e alcuni fra i nostri gruppi come Dragon Lady, le donne operate di tumore al seno che compongono l’equipaggio dell’imbarcazione a venti posti, e Impronte, il gruppo che organizza camminate terapeutiche per malati oncologici, trovando un partner importante nella Onlus Tennis in rosa – dice il presidente di Lilt Firenze Alexander Peirano -. La promozione di uno stile di vita sano è fondamentale nella lotta contro i tumori".

"Siamo contenti di aver organizzato insieme a Lilt Firenze una giornata significativa come quella del 4 febbraio", dice Gaia Casati, presidente della Onlus Tennis in Rosa, che dal 2016 offre lezioni di tennis gratuite in vari circoli della Toscana a donne e uomini che stanno seguendo un percorso oncologico, per aiutarli nel recupero psicofisico. "Obiettivo della giornata è sottolineare l’importanza del movimento e dello sport come elementi centrali della prevenzione e della riabilitazione. L’attività fisica ha benefici su qualità psichiche e fisiche dei pazienti oncologici, ma soprattutto sulla loro autostima, migliorandone il benessere e la vita sociale".

Fonte: Lilt Firenze - Ufficio Stampa