Giornata dei calzini spaiati, famiglie invitate all'evento alla Vela di Avane

Un incontro di approfondimento, organizzato in collaborazione con il Centro Studi Bruno Ciari, rivolto a famiglie, educatori, insegnanti e più in generale a tutte e tutti coloro che vogliono riflettere sul significato della diversità. L'appuntamento è per venerdì 2 febbraio 2024, a La Vela Margherita Hack (via Magolo 32, Empoli): a partire dalle 17.30, spazio a "Ogni diversità è normalità", iniziativa di sensibilizzazione sul valore della diversità promossa dall'amministrazione comunale di Empoli in occasione della Giornata dei calzini spaiati. Una 'Giornata' che ricorre da oltre dieci anni il primo venerdì di febbraio.

L'incontro, aperto a tutta la cittadinanza, affianca le altre attività promosse all'interno dei servizi educativi pubblici e privati della città per sensibilizzare famiglie e bambini sulla tematica della diversità intesa come occasione di arricchimento. Iniziative che vedranno sempre protagonisti i calzini. Fra le proposte c'è quella di indossare, grandi e piccini, calzini differenti e inoltre durante la mattina i bambini, dopo la lettura dell'albo "Una giornata straordinaria per i calzini spaiati" (Mondadori, 2023) da parte delle educatrici, potranno pescare da un sacchetto un calzino spaiato così da appenderlo a un filo rosso che rappresenta l'amicizia. Lo stesso albo, che racconta una storia di amicizia, inclusione e rispetto della propria unicità e che è stato protagonista del laboratorio svolto con successo nei giorni scorsi in biblioteca alla presenza di due delle autrici e fondatrici della 'Giornata', Silvia Blazina ed Edy Lovisetto, è stato acquistato e donato dall'amministrazione comunale a ogni servizio educativo pubblico e privato di Empoli.

Tornando all'incontro in programma a La Vela Margherita Hack, dopo i saluti istituzionali da parte della sindaca di Empoli, Brenda Barnini, e dopo l'introduzione a cura di Sabrina Gori del Centro Studi Bruno Ciari, ci sarà spazio per una riflessione dialogata con Marcella Dondoli, pedagogista e counsellor, e con Alessio La Rocca, psicologo e psicoterapeuta: affronteranno l'argomento "Ogni diversità è normalità" attraverso la loro esperienza professionale e familiare in una narrazione autobiografica.

"L'attenzione all'inclusione deve essere quotidiana e soprattutto deve appartenere a ognuno di noi - sottolinea la sindaca Brenda Barnini - Per questo ci tengo a ringraziare chi ha pensato e dato vita alla Giornata dei calzini spaiati, facendone un appuntamento annuale per riflettere sul tema della diversità come occasione di crescita e di arricchimento. L'attenzione della nostra amministrazione sul tema dell'inclusione sociale è prioritaria, a ogni livello, ed eventi come quello in programma il 2 febbraio, come tutte le attività promosse sia per i più piccoli sia per gli adulti, vanno nella direzione di sensibilizzare e approfondire il vero significato del termine diversità".

L'INIZIATIVA - La Giornata dei calzini spaiati, che da undici anni ricorre il primo venerdì di febbraio, mira a sensibilizzare sull’importanza di rispettare le diversità come valore e arricchimento, promuovendo sentimenti di amicizia, rispetto e solidarietà, coinvolgendo bambine e bambini, educatrici ed educatori, genitori e famiglie. In questa giornata, si invitano i bambini e tutte le persone che vogliono aderire a indossare due calzini diversi. Ed ecco che, attraverso un semplice gesto come indossare calzini spaiati, gli organizzatori lanciano un messaggio di accoglienza verso la diversità, di rispetto e accettazione verso l'altro.