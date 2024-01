Il comitato di Daniele Vanni avvia un'indagine tra la cittadinanza

Nei numerosi incontri che finora sono stati organizzati nelle frazioni di Vinci è emersa con forza la necessità di pensare a servizi più mirati che vadano incontro ai bisogni delle donne, misure che riguardino gli orari degli uffici pubblici, i servizi scolastici ed educativi in modo da conciliare meglio i tempi del lavoro con quelli della famiglia. Adesso il Comitato a sostegno di Daniele Vanni “Noi per il futuro di Vinci”, nella corsa per diventare il candidato Sindaco del PD, ha redatto un questionario che vorrebbe sottoporre alle donne che si avvicinano ai gazebo “per continuare ad ascoltare le opinioni delle persone e avere un quadro completo delle esigenze, specificamente, delle nostre concittadine”, commenta Vanni.

Con questa iniziativa, ideata e attuata dalle donne del comitato, praticamente si anticipa una delle numerose azioni indicate dal candidato nel suo programma. Si tratta di curare quel delicato rapporto tra la cittadinanza e l’amministrazione e, in questo caso, si rivolge alla cittadinanza femminile. Le domande spaziano dai servizi alla mobilità, dalla percezione della sicurezza ai servizi socio-sanitari. “Abbiamo bisogno di migliorare la nostra città con servizi adeguati e a misura della cittadinanza. In questo ragionamento dovremo mettere al centro la concezione di città a misura di donna, perché uscendo dalla logica di alcuni stereotipi si compie un importante passo nell’impegno per una comunità più giusta con diritti uguali per tutte e tutti.” Oltre ai banchi del comitato allestiti ai mercati settimanali del Comune e durante i fine settimana su viale Togliatti, il questionario si trova anche online con link sul sito web del candidato www.danielevanni.it e sulle pagine instagram e facebook . I risultati dell’indagine saranno oggetto di un’iniziativa che si terrà presso il Bar Leonardo a Sovigliana giovedì 1° febbraio 2024 alle ore 19:00.

Fonte: Ufficio stampa