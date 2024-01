Il Sindaco metropolitano Dario Nardella in visita a Masetti e Giunti

Il Sindaco della Città Metropolitana Dario Nardella, giovedì 25 gennaio, ha incontrato le Giunte comunali dei Comuni di Montelupo e di Capraia e Limite, con i rispettivi sindaci Paolo Masetti e Alessandro Giunti, insieme ai responsabili degli uffici metropolitani che seguono la manutenzione della rete stradale, Riccardo Maurri e Roberto Migliori.

Sono stati illustrati i progetti di viabilità provinciale, con aggiornamenti sull'adeguamento del ponte sull’Arno, la nuova viabilità che coinvolge anche Anas e la cassa di espansione di Fibbiana.

Il Sindaco della Città Metropolitana Dario Nardella dichiara: "La Città Metropolitana conferma il suo impegno per la realizzazione di queste importanti opere di riqualificazione della viabilità, per la messa in sicurezza dei ponti oltre che di prevenzione del rischio in caso di piena dell'Arno: cambieranno il volto del territorio una volta terminate".

Riguardo alla SP 106 “Provinciale Limitese”, con una spesa di 7.553.264 euro, si realizzeranno gli interventi di adeguamento del ponte sull’Arno per il quale si prevede di approvare il progetto definitivo e consegnare i lavori all’impresa affidataria entro giugno 2024. Per realizzare invece la nuova viabilità di collegamento tra la SS 67 “Tosco Romagnola” e la SP 106, sono a bilancio 29.323.595 euro e la realizzazione è in fase di esecuzione a cura di Anas che prenderà in gestione il tratto dalla nuova rotatoria sulla SS 67 al nuovo ponte sull’Arno escluso mentre alla Metrocittà rimarrà in carico il tratto dal nuovo ponte sull’Arno alla nuova rotatoria sulla SP 106.

Ultimo dei tre interventi sulla viabilità all’ordine del giorno è quello sulla SP 73 “di Malmantile” per la quale è previsto, a costo zero, la declassificazione a strada comunale nel tratto urbano e contestuale classificazione a strada provinciale della nuova viabilità di via di Bozzeto, già via di Casalta al Termine, realizzata nell'ambito di una lottizzazione privata: è in corso di elaborazione uno schema di accordo tra la Metrocittà e il Comune, teso a raggiungere l’obiettivo della permuta tra le due strade, con efficacia decorrente dal momento in cui la nuova viabilità privata sarà stata collaudata e presa in carico da parte del Comune.

La riunione è proseguita con l'aggiornamento sulla cassa di espansione di Fibbiana a Montelupo Fiorentino e Capraia e Limite sull’Arno, per la quale a dicembre la Città Metropolitana ha approvato un nuovo cronoprogramma. Il collaudo delle opere e messa in esercizio della prima cassa a Capraia e Limite è in dirittura d'arrivo mentre per quella a Montelupo si dovrà attendere il completamento delle opere del nuovo ponte.

Dichiara il Sindaco di Montelupo Paolo Masetti: "Ringrazio il Sindaco metropolitano Dario Nardella e il suo staff per il proficuo incontro che si è tenuto stamani, è stata l’occasione per confrontarsi su tematiche che impattano in modo significativo sulla nostra comunità e che hanno effetti significativi che vanno ben oltre i confini comunali.

Uno dei principali nodi affrontati è stata la realizzazione della Cassa di Espansione di Fibbiana, opera strategica di mitigazione del rischio idraulico che dopo molte vicissitudini arriverà finalmente alla sua fase conclusiva nel mese di ottobre. Questa è davvero la volta buona e oltre a dare un contributo al contrasto agli eventi meteo sempre più violenti potremo finalmente restituire quello spazio alla cittadinanza.

Non potevamo non parlare poi del recupero della villa dell’Ambrogiana, progetto a cui tengo in modo particolare e per cui Dario Nardella ha dimostrato particolare interesse tanto che sarà sostenuto anche economicamente dalla Città Metropolitana.

Infine, assieme al sindaco di Capraia e Limite Alessandro Giunti, abbiamo fatto il punto su una delle infrastrutture più dibattute degli ultimi tempi: il ponte sull’Arno fra Montelupo e Capraia. La novità è che a breve verrà conclusa la progettazione esecutiva e l’opera sarà resa cantierabile, seppur posticipandola a quando saranno i conclusi i lavori del nuovo ponte fra Fibbiana e Limite, prevedendo fin da ora soluzioni per diminuire il più possibile disagi ai cittadini nel periodo in cui tale infrastruttura sarà inagibile."

Conclude il Sindaco Di Capraia e Limite Alessandro Giunti: "Oggi abbiamo avuto un incontro positivo, di confronto sulle maggiori criticità del territorio su cui abbiamo avuto delle risposte: ringrazio di questo il Sindaco Metropolitano Dario Nardella e i tecnici che stanno seguendo le opere."

Fonte: Città Metropolitana