La biblioteca di Empoli taglia gli orari, chiuso il lunedì mattina

A partire da giovedì primo febbraio 2024, la biblioteca comunale Fucini osserverà un nuovo orario di apertura. La struttura, con accesso al civico 36 di via Cavour, sarà aperta il lunedì dalle 14 alle 19, il martedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì dalle 9 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Attivi con il consueto orario i punti prestito presenti ad Avane e Santa Maria. In particolare il punto "Ti presto" al Centro Giovani Avane (via Magolo, 32) a La Vela Margherita Hack è aperto al pubblico il martedì in orario 9-12 e il giovedì dalle 16 alle 19, il "Ti presto" alla Casa della Memoria (via Livornese 42) a Santa Maria tutti i lunedì e i mercoledì in orario 16-19 e il punto prestito Bibliocoop al Centro*Empoli (via Raffaello Sanzio 199), il lunedì in orario 9-12, il mercoledì e venerdì dalle 16 alle 19.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa