Patrono polizia municipale, Lucca festeggia l'agente centenario Dino Bandoni

Si è svolta questa mattina nella basilica di San Paolino una messa nella ricorrenza della festa di San Sebastiano martire, patrono della Polizia Municipale. A celebrarla Don Piero Ciardella. Oltre agli agenti della Polizia Municipale erano presenti il sindaco Mario Pardini, il capo di gabinetto Beniamino Placido e il comandante Maurizio Prina.

Dopo la celebrazione il sindaco Pardini e il comandante Prina si sono recati a visitare l'agente della Polizia Municipale in pensione Dino Bandoni che proprio oggi sta festeggiando i 100 anni. Entrato in servizio a venti anni nel settembre del 1944 Dino Bandoni ha svolto la sua attività sempre nella Polizia municipale di Lucca dalla quale si è congedato nel 1982 per il pensionamento.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio stampa