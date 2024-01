PNRR, partiti i lavori per ristrutturare l’asilo nido Betti

Lavori in corso all’asilo nido Betti a Pisanova in via Baldacci, per la ristrutturazione interna e la riqualificazione dell’edificio. Si tratta del primo cantiere realizzato con i fondi PNRR che il Comune di Pisa ha ottenuto partecipando al Bando “Piano per asili nido”. Stamani, giovedì 25 gennaio, il vicesindaco con delega ai lavori pubblici e all’edilizia scolastica Raffaele Latrofa ha fatto un sopralluogo nel cantiere per verificare l’andamento dell’intervento, accompagnato dal responsabile dei lavori Stefano Garzella.

“Il cantiere è partito e sta andando avanti rispettando perfettamente i tempi stabiliti dal cronoprogramma PNRR – afferma il vicesindaco Raffaele Latrofa -. Si tratta di uno dei 5 asili che viene riqualificato con fondi PNRR grazie ai 5,6 milioni di euro che come Comune ci siamo aggiudicati per potenziare l’offerta dei servizi di istruzione, a cui il Comune aggiunge risorse proprie per un totale di 7 milioni. Di questi 5 asili, 3 verranno completamente demoliti e ricostruiti e due, il Betti e quello del Cep, verranno riqualificati. I benefici delle nuove strutture sono molteplici: ci sarà un aumento dell’offerta educativa per la prima infanzia: nel caso del Betti ci saranno 5 posti in più per lattanti, ma in totale gli interventi porteranno ad un aumento complessivo di 31 posti nido. In secondo luogo si costruiranno strutture di qualità, innovative, conformi alle normative antisismiche, antincendio, per l’efficientamento energetico e l’eliminazione delle barriere architettoniche. Verrà privilegiato l’uso di materiali ecocompatibili e criteri di bioarchitettura che garantiscono strutture sostenibili, a basso consumo energetico. Infine i bambini potranno usufruire di ambienti aperti, attrezzati, spazi interamente progettati a misura di bambino, più idonei ad ospitare le attività pedagogiche ed educative rivolte ai piccoli utenti. Sono molto soddisfatto di come stanno procedendo i lavori che hanno come orizzonte temporale dicembre 2024 per vedere conclusa la riqualificazione dell’asilo Betti, consegnando alla città una struttura completamente riqualificata, rinnovata e messa in sicurezza”.

L’intervento prevede la ristrutturazione complessiva, riqualificazione funzionale e messa in sicurezza dell’edificio esistente. Gli obbiettivi da perseguire, come previsto dal Bando “Piano per asili nido” sono quelli di incrementare l’offerta educativa per la prima infanzia con la previsione di due unità funzionali autonome, ciascuna da poter destinare a due gruppi di bambini, medio-grandi e medio-piccoli, in modo da poter portare a 38 la capienza complessiva della struttura; ottenere un sistema edilizio conforme alla normativa antisismica; ottenere un edificio efficiente, migliorandone la classe energetica, con conseguente riduzione del consumo di energia; adeguare tutti gli impianti, compreso l’impianto antincendio, nel pieno rispetto della normativa. Verranno ristrutturati e riorganizzati gli spazi interni per dividere la struttura in due comparti, quella dei medio-grandi e quella dei lattanti, e verranno realizzati nuovi servizi igienici per tutti e due i gruppi di bambini. L’intervento, affidato alla ditta MET srl, ha un valore complessivo di 795mila euro, di cui 495mila di fondi PNRR e 300mila di risorse comunali.

Fonte: Comune di Pisa, ufficio stampa