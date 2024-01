Polpette avvelenate vicino al ponte di Castelfranco, accertamenti in corso

Il Comune di Castelfranco di Sotto ha ricevuto una segnalazione che riguarda la presenza di una gabbietta con possibili polpette avvelenate rinvenute nell’area verde dietro l’edicola di Castelfranco che si trova vicino al Ponte sull’Arno. Questa trappola non è stata autorizzata né tantomeno posizionata dal Comune di Castelfranco di Sotto, nell’ambito di un’attività di derattizzazione. Per tale motivo il Comune si è immediatamente adoperato per rimuovere tale potenziale pericolo e la Polizia Municipale si è attivata per tentare di risalire ai responsabili. Di tale fatto è stata informata anche la locale Stazione dei Carabinieri.

“Sono in corso degli accertamenti, ma vogliamo segnalare pubblicare l’accaduto per invitare le persone che portano in giro i propri animali domestici a fare attenzione a possibili residui contaminati da veleno”, ha commentato il sindaco Gabriele Toti.