Pre e post scuola a Montespertoli, iscrizioni aperte: a scuola dalle 7.30 o fino alle 18

Dal 18 gennaio fino al 10 febbraio sono aperte le iscrizioni scolastiche sulla piattaforma UNICA per l’anno 2024/2025. Questo momento cruciale richiede spesso una riflessione attenta da parte dei genitori sull'organizzazione della vita familiare e per i propri figli. La grande novità per l'anno scolastico 2024-2025 a Montespertoli, in risposta alle crescenti necessità delle famiglie di conciliare gli impegni lavorativi con gli orari scolastici, sono i nuovi servizi di pre e post scuola che mirano a offrire soluzioni pratiche e vantaggiose per genitori e studenti.

"Siamo felici di offrire un servizio di pre-post scuola perché questa attività rappresenta una risposta concreta e un valido supporto alle famiglie che per esigenze lavorative, abbiano necessità di anticipare o posticipare la permanenza a scuola dei propri figli. Il progetto di pre e post scuola è nato in stretta collaborazione con la Dirigente Scolastica e si inserisce a pieno titolo nel percorso didattico. Sarà infatti svolto da personale qualificato che garantirà la continuità didattica della attività svolte durante la giornata scolastica e una stretta collaborazione tra docenti ed educatori che si occuperanno del nuovo servizio", dichiara l'assessore all’istruzione, Daniela Di Lorenzo.

A partire da settembre, il servizio di pre-scuola sarà attivo per le scuole dell'infanzia, con operatori pronti ad accogliere i bambini fin dal primo giorno di lezione, dalle ore 7:30 all'inizio dell'orario scolastico regolare. Il servizio sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di 10 utenti iscritti per ciascun plesso scolastico. La tariffa è distinta in tre fasce di prezzo che variano in base al numero degli iscritti al servizio.

Il servizio di post-scuola, destinato sia alle scuole dell'infanzia sia della primaria, sarà operativo con l'inizio dell'orario definitivo e offrirà agli studenti attività ricreative ed educative condotte dagli educatori, tutti i giorni dalle 16.00 alle 18.00 e prevede anche la fornitura della merenda. Inoltre, è consentito recuperare il proprio figlio/a prima delle 18:00 per necessità, mantenendo comunque la disponibilità del servizio di post-scuola.

In caso di iscrizione in corso di anno scolastico, le domande verranno accolte compatibilmente con l’organizzazione del singolo servizio. La tariffa è distinta in fasce di prezzo che variano in base al numero degli iscritti al servizio. Dal 2^ figlio verrà applicato uno sconto del 10% sulla tariffa.

Entrambi i servizi sono progettati per soddisfare le necessità lavorative dei genitori, rappresentando un'opportunità per i bambini di proseguire il loro apprendimento e le interazioni sociali in un ambiente sicuro e stimolante, al di fuori dell'orario scolastico.

Per tutti coloro interessati a usufruire di questi servizi e di altri servizi scolastici (come il servizio di scuolabus e mensa) potranno presto iscrivere i propri figli/e su un nuovo portale dedicato che sarà, nelle prossime settimane, pubblicato online. Le date di apertura e chiusura delle iscrizioni saranno comunicate sia sul sito ufficiale del Comune di Montespertoli che sul Registro elettronico dell'Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani. Questo permetterà alle famiglie di pianificare in anticipo e organizzarsi per il prossimo anno scolastico a settembre. Inoltre saranno fornite le informazioni dettagliate sulle modalità e i termini dei servizi.

Al link è possibile scoprire le tariffe legate ai servizi pre-post scuola: https://www.comune.montespertoli.fi.it/Novita/Avvisi/Iscrizioni-servizi-scolastici-mensa-trasporto-pre-e-post-scuola

Per ulteriori informazioni e dettagli, si prega di contattare l'Ufficio Servizi Educativi del Comune di Montespertoli: 0571600273 – 0571600244 oppure scrivere a scuola@comune.montespertoli.fi.it

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa