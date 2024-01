Ricercato per tentato duplice omicidio in Spagna, tenta il volo in Marocco: arrestato

Era residente a Firenze con precedenti di polizia in Italia per droga, ma si è scoperto che era accusato per un duplice tentato omicidio di una donna e un uomo ad Almeria in Spagna. Per questo la polaria all'aeroporto Marconi di Bologna ha arrestato, su mandato di cattura europeo, un 42enne marocchino ricercato. Il fatto risale al 19 gennaio scorso, quando l'uomo stava tentando di imbarcarsi per Marrakech. Una poliziotta ha notato al controllo passaporti che l'uomo era in stato di agitazione. Per questo i controlli approfonditi hanno permesso di collegare gli alias dell'uomo, risalendo alla pesante accusa formulata al di là dei Pirenei.