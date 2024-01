Santa Maria Nuova, l’aula riunioni del Pronto Soccorso dedicata a Simone Bianchi

Sarà dedicata a Simone Bianchi l’aula riunioni del Pronto Soccorso, il medico della medicina d’urgenza di Santa Maria Nuova, prematuramente scomparso poco meno di un anno e mezzo fa. I colleghi del Pronto Soccorso dell’ospedale hanno voluto che quell’aula venisse intitolata al giovane collega di 36 anni che lavorava con loro presso l’ospedale di Santa Maria Nuova da cinque anni.

In occasione dell’inaugurazione dell’aula prevista per domani alle 17, ci sarà un piccolo rinfresco e in seguito alle 18 verrà celebrata la Santa Messa in sua memoria presso la Chiesa di Sant’Egidio.

Sarà l’occasione per ricordare Simone Bianchi che non è mai mancato alle iniziative dell’ospedale. L’invito alla partecipazione è rivolto a tutti.

Fonte: Ausl Toscana Centro