Stragi nazifasciste, Cdx Montelupo: "Favorevoli agli indennizzi ai familiari, ma no a strumentalizzazioni"

In vista della giornata della Memoria, ricordando come atto dovuto ogni iniziativa di attualizzazione del sacrificio dei deportati montelupini nei campi di sterminio nazisti nei quali molti trovarono la morte, condividiamo inoltre l’intitolazione dell’ex piazza dell’Orcio a Samminiatello alla memoria di Francesco Bitossi, anch’egli catturato nel corso di un rastrellamento nazista a Pulica e inviato in un campo di lavoro nei pressi di Buchenwald e che dopo aver fatto ritorno a casa si è distinto fino alla morte per la sua valente attività di maestro terracottaio e di autorevole cultore del volontariato.

Conosciamo la famiglia Castellani e sappiamo quanto doloroso per i nipoti sapere di essere stati costretti a crescere privati della carezza di un nonno mai conosciuto e di cui hanno appreso solo le doti agonistiche di bomber dell’Empoli calcio, che gli hanno fatto intitolare gli stadi di Empoli e Montelupo, abbiamo conosciuto, maturando un rapporto di reciproca stima, anche Aldo Rovai, uno dei pochi deportati che fece ritorno, e siamo stati più volte in visita anche ai campi di deportazione; dunque siamo incondizionatamente vicini ai parenti di quanti hanno visto i loro cari barbaramente sottratti ai propri affetti, e condividiamo l’istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra , istituito con il decreto legge 36/2022 che disciplina le procedure di ammissibilità all’art.43.

Tuttavia ci dispiace constatare, e sul punto siamo in netto dissenso, che in merito alla corresponsione degli indennizzi ci siano da sinistra tentativi strumentali di accusare il Governo in carica di porre in essere manovre ostruzionistiche per ostacolare l’accesso ai risarcimenti, imputando all’esecutivo posizioni talvolta espresse con modalità discutibili da parte dell’Avvocatura dello Stato.

Non ci sembra accettabile usare per schermaglie politiche la memoria di quanti hanno dato la vita per difendere le libertà civili e politiche che sono patrimonio odierno di governo e opposizione, con buona pace di chi sa solo evocare presunti pericoli di involuzioni democratiche, quando la propria parte politica viene liberamente sconfitta dal responso delle urne.

Fonte: Daniele Bagnai, Gruppo consiliare Montelupo nel Cuore - Centrodestra per Montelupo