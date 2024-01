Truffe ai danni di anziane nel Pistoiese: due minorenni fermati

In 24 ore, la polizia di Pistoia ha denunciato due giovani minorenni provenienti dal napoletano per il reato di truffa aggravata ai danni di persone anziane, entrambi adottando lo stesso modus operandi.

Il primo caso riguarda un ragazzo di 17 anni, denunciato in libertà il 15 gennaio. Dopo numerose segnalazioni di tentativi di truffa telefonica da parte di cittadini, gli agenti hanno individuato il giovane presso la stazione ferroviaria. Ammettendo di essere venuto a Pistoia per compiere truffe, il ragazzo aveva già truffato una signora anziana convincendola a consegnare gioielli con la storia di un incidente stradale coinvolgente il figlio.

Il secondo caso, avvenuto il 16 gennaio, coinvolge un altro minorenne napoletano. Dopo segnalazioni di truffe simili, una pattuglia ha individuato il ragazzo che aveva appena svolto un'azione simile. Bloccato per un controllo, è stato trovato in possesso di gioielli e monili in oro che aveva ottenuto da un'altra vittima. La donna era stata ingannata da un finto Carabiniere che le chiedeva denaro o oro per liberare il marito coinvolto in un presunto incidente stradale.

Entrambi i ragazzi sono stati denunciati per truffa pluriaggravata, mentre il secondo è stato riaffidato ai genitori dopo gli atti di rito.