Va in pensione Riccardo Scardigli, "l'uomo delle emergenze elettriche" di Enel a Certaldo

Riccardo Scardigli, certaldese classe 1961 responsabile tecnico di E-Distribuzione e dipendente della società elettrica per un’intera vita lavorativa – con un percorso importante nella gestione della rete elettrica –, saluta il Gruppo Enel dopo aver lavorato in azienda per oltre 36 anni: Scardigli, infatti, è entrato in Enel nel 1987 e con l’inizio del 2024 è andato ufficialmente in pensione.

Scardigli è un grande esperto della rete elettrica, conosciuto ed apprezzato da tutti i colleghi della Toscana e dell’Italia centrale per la sua professionalità e disponibilità che lo hanno reso un punto di riferimento di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce il sistema elettrico di media e bassa tensione: a inizio carriera ha lavorato nella “Zona di Firenze” per attività di formazione e gestione rete elettrica, negli anni successivi il passaggio a Empoli come assistente della condotta di rete RESR, antesignani dei Centri operativi che monitorano il sistema elettrico, e successivamente il ruolo di capo unità operativa dell’agenzia tecnica di Poggibonsi presso la “Zona di Siena”, con la gestione per nove anni di tutte le attività di manutenzione della rete di media e bassa tensione dell’area nord della provincia senese.

Nel 2003 il ritorno alla sede di Firenze, dove per 16 anni è stato responsabile dei tre Centri Operativi di Firenze, Livorno e Perugia, attivi h24 sette giorni su sette per monitorare la rete elettrica e coordinare tutti gli interventi sul campo: un’attività di grande importanza, che ha visto Scardigli guadagnarsi sul campo il soprannome – attribuitogli con amicizia e stima dai colleghi – “l’uomo delle emergenze elettriche”, sempre disponibile e pronto ad entrare in azione a tutte le ore del giorno e della notte per sovrintendere alle attività urgenti di pronto intervento durante i fenomeni di maltempo, le calamità naturali e le eventuali criticità di protezione civile che coinvolgessero la rete elettrica. Negli ultimi anni Scardigli ha poi assunto l’incarico di capo unità manutenzione cabine primarie, snodi fondamentali del sistema elettrico, nell’ambito territoriale Toscana e Umbria.

Grande appassionato di ciclismo, innamorato della sua famiglia e dei viaggi, Riccardo adesso proverà a dedicarsi un po’ di più a queste attività che nella bella e lunga avventura nel Gruppo Enel non ha avuto modo di praticare con continuità a causa degli impegni professionali, anche se a febbraio assumerà un nuovo e prezioso ruolo che gli occuperà il tempo e il cuore, perché diventerà nonno di Arianna.

I rappresentanti di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, hanno espresso durante il momento di saluto un sentito ringraziamento a Riccardo Scardigli per l’impegno profuso, per la professionalità e la grande dedizione che hanno sempre contraddistinto il suo lavoro e ogni sua azione, qualità grazie alle quali molti giovani tecnici hanno potuto appassionarsi all’attività lavorativa ed intraprendere un percorso di crescita professionale importante per se stessi, per l’azienda e per l’elettrificazione sostenibile dei territori di Toscana e dell’Italia centrale.