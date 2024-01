Buongiorno oggi propongo una ricetta che mi è piaciuta e ho letto su una rivista di cucina e spero che possa piacere anche a voi. E' una zuppa di vongole in brodo di finocchi, un piatto semplice, dal sapore delicato, diverso dalle solite zuppe.

Il finocchio è un ortaggio che troviamo bene tutto l'anno. Ha poche calorie, per circa il 90% è composto da acqua e un alta quantità di fibre, per questo è un vero toccasana per il nostro intestino aumentando la sua motilità ed esercita un'azione di riduzione dei gas. Contiene importanti sali minerali come fosforo, ferro, zinco, calcio e potassio, ma anche le vitamine A e C. Queste ultime hanno un'azione antiossidante, fondamentale per la prevenzione di varie patologie. Ha poche calorie e proprietà diuretiche e detox.

Se consumate il finocchio crudo deve essere carnoso e ben idratato, per questo è meglio mangiarlo fresco o ben conservato. Per una migliore conservazione pulitelo dalla terra, asciugatelo con cura e riponetelo al buio a temperatura bassa. Io cambio più volte l'acqua fino a che non la vedo chiara e senza un residuo di sabbia.

Se utilizzate le vongole fresche vi lascio due link per spurgare le vongole dalla loro sabbia:

Zuppa di Vongole in brodo di finocchi

Ingredienti per 4 persone

750 gr di vongole veraci già spurgate

2 finocchi grandi

1 spicchio d’aglio

2 scalogni

Olio extravergine di oliva

Peperoncino frantumato

Rametti di finocchietto fresco oppure le barbe dei finocchi

3-4 rametti di prezzemolo

Vino bianco secco

4 fette di pane integrale

Sale e pepe

Preparazione

Sbucciate e tritate finemente l’aglio e gli scalogni e metteteli in un tegame dal fondo spesso con 2 cucchiai d’olio e una presa di peperoncino. Fate rosolare a fuoco dolce senza far prendere colore. Nel frattempo mondate e tagliate a cubetti i finocchi e aggiungeteli insieme ai rametti interi di prezzemolo. Fate rosolare qualche minuto, poi unite una spruzzata di vino bianco e fate evaporare. Salate e pepate leggermente. Quando i finocchi inizieranno ad ammorbidirsi unite le vongole e chiudete con il coperchio. Fate cuocere per qualche minuto finché le vongole non saranno tutte aperte, poi unite qualche mestolo di brodo vegetale (potete prepararlo usando gli scarti dei finocchi) e proseguite la cottura finché non sarà ben dorato e croccante, sistemate una fetta sul fondo di ciascuna ciotola e coprite con il brodo di finocchi e vongole. Finite con il finocchietto tritato, un filo di olio e una spolverata di pepe.

