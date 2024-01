Biblioteca, Masi (Buongiorno Empoli-M5S): "A ogni inaugurazione, nuovi tagli"

"Sono tutti buoni a tagliare nastri e a spendere i soldi pubblici. Ma i risultati per i cittadini? Oggi viene inaugurato "Palazzo Leggenda", spazio bibliotecario e ludico per le fasce giovanili situato in via

Paladini. Nonostante la solita kermesse dell’inaugurazione, però, contestualmente si riducono gli orari di apertura della biblioteca.

Quasi un anno fa, dopo un decennio di chiusura, è stata finalmente riaperta la parte storica della biblioteca comunale. Come tutti gli empolesi anche noi eravamo contenti, ma l'entusiasmo è durato veramente poco: contestualmente all'apertura, infatti, fu chiusa un'altra parte del palazzo (il Chiostro degli Agostiniani) che ospitava la sezione ragazzi e la sezione multimediale. Con l'inaugurazione di febbraio 2023, quindi, sono andati perduti 20 posti, passando dagli 80 ai 60, e una buona parte del materiale è stato precluso alla fruizione della cittadinanza e in particolare dei più giovani.

Questo ha comportato che si può accedere alla biblioteca soltanto prenotandosi e che la possibilità di poter restare a studiare in città senza doversi recare alle biblioteche universitarie (tutte a Firenze, Pisa e Siena) è sempre più rara. La cultura, la formazione e la conoscenza sono alla base della crescita di una comunità. O ci si crede oppure no. Inaugurare e tagliare vuol dire non crederci fino in fondo. Non crederci quanto serve”

Leonardo Masi, candidato sindaco Buongiorno Empoli - Movimento 5 Stelle