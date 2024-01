Livorno centenaria: Nonna Maria e nonna Wally compiono 100 e 103 anni

Due nonnine livornesi festeggiano oggi il loro importante compleanno: sono Maria Palombi, vedova Ricci, che compie 100 anni, e Wally Vincenti, vedova Di Nanni, che taglia il traguardo dei 103 anni.

Maria Palombi

Nonna Maria Palombi è nata il 26 gennaio 1924 a Pofi, in Ciociaria. Da ragazza ha lavorato nei campi - era un’epoca molto dura - poi a inizio anni ‘60 con il marito Michelangelo si è trasferita a Livorno. Hanno trovato lavoro come portieri in un grande condominio di via della Madonna, dove hanno esercitato questa attività per 30 anni, e dove Maria tuttora abita.

È una nonnina sempre in forma e ha una memoria portentosa, continua a preparare gli gnocchi in casa e le torte tipiche della Ciociaria, dove si reca per lunghi periodi tutte le estati. Ha 4 figli che abitano tutti a Livorno, 7 nipoti e 8 pronipoti, di cui l’ultimo è nato il 26 gennaio 2023 e quindi festeggia un anno insieme alla bisnonna.

Wally Vincenti

Nonna Wally Vincenti, che è anche bisnonna di due bambini, è nata il 26 gennaio 1921 al Gabbro, dove ha vissuto fino alla fine della guerra. Nel 1947 si è sposata ed è venuta ad abitare in città.

È stata casalinga, dedicandosi alla casa e ai tre figli, due maschi e una femmina, e la sua casa è frequentata da due generazioni di medici, molto conosciuti in città.

Il sindaco Luca Salvetti ha inviato a nonna Maria e a nonna Wally un omaggio floreale con gli auguri della città.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa