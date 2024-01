Elezioni, l'accordo di programma di Pd-SI-Sarà Certaldo a sostegno di Campatelli

È stato firmato l'accordo programmatico per il candidato sindaco di centrosinistra a Certaldo Giovanni Campatelli. Alla firma erano presenti:

Per il Partito Democratico di Certaldo: Jacopo Mazzantini, segretario Partito Democratico dell’Empolese Valdelsa, e Lorenzo Calvetti, segretario del Partito Democratico di Certaldo

Per Sarà Certaldo, Benedetta Bagni, referente di Sarà Certaldo

Per Sinistra Italiana di Certaldo, Diana Kapo, segretaria provinciale di Firenze di Sinistra Italiana, e Carmine Aliberti, referente comunale di Certaldo di Sinistra Italiana

L'accordo non preclude la possibilità di un allargamento della coalizione ad altre entità politiche o civiche.

Nel lungo documento, che trovate integralmente in calce, si affrontano tantissimi temi. Elenchiamo i punti più importanti: il completamento della 429 e il raddoppio ferroviario, la rigenerazione urbana per il rilancio del territorio, un presidio sanitario H24 per l'emergenza urgenza, aumentare i servizi per la prima infanzia, migliorare il trasporto pubblico, cura delle frazioni, turismo sui percorsi di campagna e 650esimo anniversario dalla morte di Boccaccio nel 2025, aumentare la capacità attrattiva di Mercantia, mobilità sostenibile tra centro e frazioni, sviluppare la comunità energetica, aiutare i centri di aggregazioni giovanili, aumentare il corpo di polizia municipale e ampliare la videosorveglianza. Nel documento si aderisce e si sostiene convintamente la multiutility.