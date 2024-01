Ladri di nuovo in azione in un negozio del centro a Empoli

Ancora una visita dei ladri in un negozio del centro di Empoli. Stavolta i malviventi sono entrati da Terranova in via Ridolfi, hanno causato molti danni e rubato qualche giubbotto e pochi spiccioli.

A dare la notizia è La Nazione. L'allarme è scattato nella mattina di giovedì 25 gennaio quando all'apertura il personale si è reso conto che mancava il cassetto della cassa, letteralmente sradicato. Nel cassetto erano presenti solo poche monete.

Tanti i danni per il negozio, che adesso si avvarrà anche delle telecamere di videosorveglianza per trovare i colpevoli. Le immagini sono state girate alle forze dell'ordine.