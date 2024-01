Lavoro, il Comune di Montelupo cerca un giardiniere

Il comune di Montelupo Fiorentino ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 1 posto a tempo pieno e indeterminato, area “Operatori Esperti” nel profilo professionale di “Operatore Tecnico Esperto”, con mansioni prevalenti di addetto alla manutenzione del verde, Servizio Lavori Pubblici.

Ecco alcune delle mansioni che saranno richieste

- svolgere attività operative e di supporto con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi;

- svolgere manutenzioni di immobili, attrezzature, aree verdi, veicoli, macchine utensili, macchine operative complesse, altre macchine operatrici per cui siano richieste patenti speciali o abilitazioni;

- assicura la costante efficienza funzionale ed energetica di attrezzature, aree verdi, veicoli, macchine utensili, macchine operative complesse, altre macchine operatrici per cui siano richieste patenti speciali o abilitazioni, anche analizzando disfunzioni e impostando i necessari interventi risolutivi;

- supporta il controllo dell'adeguatezza degli interventi manutentivi svolti da ditte appaltatrici o gestiti in amministrazione diretta;

- può essere incaricato della funzione di capo-squadra in gruppi di lavoro costituiti da operatori tecnici esperti e/o operatori tecnici;

- può essere coinvolto nella gestione di situazioni inerenti attività di Protezione Civile;

- può svolgere attività in regime di reperibilità ai sensi del CCNL Funzioni Locali e della contrattazione decentrata di ente.

È richiesto come titolo di studio:

- diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

- attestato di qualifica professionale in ambito agricolo-ambientale;

-specifica qualificazione professionali in ambito agricolo-ambientale.

La scadenza per la presentazione della domanda è il 19 febbraio.

Il bando completo è disponibile a questo link:

https://www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it/scheda-prodotto/bando-di-concorso-pubblico-operatori-esperti/

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa