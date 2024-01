Picchianti (FdI) sul centro di Fucecchio: "Parcheggio con costi altissimi, già ora stalli sempre vuoti"

Scopo di una maggioranza, si sa, è decidere e prendersi delle responsabilità. Lo spettacolo andato in scena nel corso dell'ultimo consiglio comunale ha visto, infatti, i gruppi di questa maggioranza consapevoli attori di un copione già scritto dall'amministrazione che voleva portare a casa un risultato prima del temuto appuntamento elettorale del prossimo giugno. Tante le inesattezze sentite da parte del Sindaco che, sentendosi messo in discussione si è lanciato in goffi attacchi personali nei miei confronti più che entrare nel merito di ciò che gli veniva contestato.

I consiglieri, diventati paladini del cemento, non hanno minimamente ascoltato le obiezioni (alcune anche derivanti da professionisti qualificati in materia urbanistica e contabile) che arrivavano dai banchi della minoranza. Una volta finite di leggere le paginette redatte a sostegno dell'opera, l'argomento più importante è stato dire che la mia opposizione al progetto sarebbe legata solo a logiche elettorali (dimenticandosi di un mio intervento del 2021 sulla materia) andando a riprendere addirittura un mio post del mese scorso nel quale, dopo una passeggiata con la mia famiglia, mi ero soffermato per una bella foto di Piazza Vittorio Veneto vestita a festa e libera dalle macchine.

Tutto parte da qui: chi non vuole il parcheggio sarebbe a favore della sosta selvaggia. Siamo purtroppo abituati alla banalizzazione dell'idea diversa, tant'è che anche i cittadini che si stanno lamentando sono ormai additati come disattenti e poco informati e poco conta se viene fatto notare che per togliere una trentina di macchine dalla piazza, abbiamo già la disponibilità di decine e decine di stalli sempre vuoti a ridosso del centro.

Costi altissimi per un'opera che cambierà per sempre il volto di una parte del paese e dalla quale non si tornerà più indietro, giustificano un tale colpo di mano? Secondo me e secondo tanti fucecchiesi, la risposta è no.

Vittorio Picchianti, candidato sindaco FdI-FI