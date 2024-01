Servizi online più semplici a Montelupo: attivo il punto digitale facile al MMAB e in Comune

Iscrizioni ai servizi scolastici, richiesta di agevolazioni economiche, accesso alla ZTL, prenotare una visita attraverso il CUP on line o accedere al servizio sanitario sono solo alcuni dei servizi on line messi a disposizione dei cittadini da parte di vari soggetti.

Davanti ad una pubblica amministrazione sempre più digitalizzata i cittadini possono essere impreparati e il rischio è quello di avere una disparità di accesso ai servizi.

Per questa ragione è indispensabile supportare la popolazione in questo processo al fine di favorire l’alfabetizzazione digitale.

Già da alcuni anni il Comune di Montelupo offre il servizio di rilascio le credenziali Spid; tale attività sarà integrata dai Punti digitale facile. Lo sportello di Montelupo inaugurato oggi è dislocato su due sedi: il MMAB e il Palazzo Comunale dal lunedì al sabato con accesso su appuntamento. Il progetto è sostenuto con fondi veicolati dalla della Regione Toscana e stanziati nell’ambito del progetto Next Generation EU finalizzata all’incremento delle competenze digitali.

Alcuni dei servizi disponibili sono:

- far conoscere i servizi online offerti dalle pubbliche amministrazioni e accompagnare i cittadini nel loro utilizzo;

- offrire supporto per l’ottenimento dell’identità digitale;

- svolgere interventi formativi o di orientamento per l’ alfabetizzazione informatica rivolti ai cittadini;

- offrire opportunità di inclusione per soggetti con fragilità, ad esempio prevedendo interventi specifici a favore di persone con diverse abilità;

- fornire supporto nella presentazione di pratiche digitali verso gli enti pubblici;

- aiutare i cittadini nell’iscrizione ai servizi bibliotecari e nell’uso dei portali dedicati alle reti bibliotecarie.

Il personale sarà a disposizione nei seguenti orari:

LUNEDÌ 9-13 | Ufficio Unico

MARTEDÌ 15-19 | MMAB

MERCOLEDÌ 15-19 | MMAB

VENERDÌ 9-13 e 15-19 | MMAB

SABATO 9-13 | Ufficio Unico

È necessario prendere l’appuntamento per accedere al servizio contattando l’ufficio unico al numero verde: 800 219 760

"È in corso un percorso di revisione del sito e dei servizi dell’ente, anche questo sostenuto con risorse della misura NEXT Generation EU, finalizzato a implementarne le funzioni con quelle indicate da AGID (agenzia per l’Italia digitale) che prevedono la possibilità di accedere ai servizi on line con Spid, attraverso quello che viene chiamato “cassetto del cittadino”, un’area virtuale in cui ciascuna persona avrà le informazioni relative alle pratiche di proprio interesse e all’interazione con l’amministrazione comunale.

È quindi immediatamente intuibile quanto sia necessario agire per promuovere un’alfabetizzazione informatica. I centri di facilitazione digitale sono finalizzati a promuovere l’uguaglianza fra i cittadini andando a ridurre un gap generazionale e culturale. Per questo abbiamo aderito al bando regionale, ottenendo le risorse per aprire questo servizio sia al MMAB che in Comune per 5 giorni a settimana, con personale qualificato e adeguatamente formato", afferma l’assessore all’innovazione, Lorenzo Nesi.

I Punti Digitali Facili sono centri fisici il cui scopo è fornire ai cittadini un adeguato supporto e una mirata formazione sui servizi online della Pubblica amministrazione per favorire l’inclusione digitale e l’aumento nella popolazione delle competenze informatiche.

In accordo con il Dipartimento per la Trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio del Ministri nell’ambito del Pnrr, la Regione Toscana sta inaugurando una rete di punti distribuiti su tutto il territorio regionale.

Con un primo bando, in Toscana sono già stati individuati, attraverso gli Enti locali, ben 119 punti, mentre con un secondo bando , rivolto agli enti del terzo settore, la Regione Toscana conta di raggiungere la quota complessiva di 169 centri. Se l’obiettivo nazionale è di raggiungere 2 milioni di cittadini ed aprire circa tremila centri, in Toscana si vuole raggiungere 136 mila cittadini entro la fine del 2025.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa