Tentata rapina in un minimarket a Firenze, spunta un coltello: due feriti

Tentata rapina nel primo pomeriggio di oggi in un Mini Market a Firenze, in zona Statuto. Sul posto sono intervenuti poco prima delle 14 i soccorsi inviati dal 118 e i carabinieri, per due persone con ferite da taglio.

La dinamica è in corso di accertamento, ma secondo quanto ricostruito al momento un giovane avrebbe tentato di rapinare l'esercizio e il proprietario avrebbe reagito. Tra i due sarebbe nata una colluttazione, in cui è spuntato anche un coltello.

Le due persone coinvolte, un minorenne e un uomo di 48 anni entrambi stranieri, sono stati trasportati all'ospedale di Careggi. Proseguono le ricostruzioni della vicenda.