Trovato per 2 volte in pochi mesi a guidare senza aver mai preso la patente: denunciato a Pontedera

Trovato ancora una volta alla guida di un'auto senza avere mai preso la patene. I carabinieri di Pontedera hanno denunciato ancora una volta il conducente di un mezzo dopo che alcuni mesi prima aveva compiuto la stessa infrazione. Stavolta per lui è arrivata la denuncia penale a piede libero. I carabinieri di Pisa invece, durante dei controlli lungo l'Aurelia, hanno trovato un automobilista con un tasso alcolemico tre volte sopra il limite di legge. Per lui è scattato il ritiro della patente e la denuncia in stato di libertà.