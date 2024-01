Una storia empolese parte al Dopolavoro: primo incontro tematico del candidato sindaco Mantellassi

Una serata molto partecipata e coinvolgente ieri, giovedì 25 gennaio, per il primo appuntamento di “Scriviamo insieme una storia empolese”, il forum per il programma elettorale del candidato sindaco Alessio Mantellassi.

L’iniziativa, che nasce per raccogliere idee e contributi dalle cittadine e dei cittadini empolesi, si articola in incontri in cui si discute di un argomento, declinato poi in sottotemi che verranno esaminati in tavoli, a cui chiunque potrà partecipare.

"C'erano oltre settanta persone ieri al Dopolavoro ferroviario-racconta Mantellassi- Il tema che abbiamo trattato era Cura, declinato in molto aspetti. Abbiamo raccolto molte suggestioni dai partecipanti sulle manutenzioni e il decoro, sui servizi nelle frazioni, su urbanistica e rigenerazione urbana e sulla sicurezza. Sono stimoli fondamentali per chi come noi cerca di scrivere un programma condiviso e che vada realmente incontro alle esigenze e bisogni della città".

Il prossimo appuntamento è per giovedì 1 febbraio alle 21 al Minimal teatro di Empoli (via P.Veronese, 10) con focus Ecologia, si parlerà quindi di mobilità sostenibile, benessere animale, rischio idrogeologico, protezione civile e transizione energetica.

Seguiranno il terzo incontro sul tema Dignità lunedì 5 febbraio alla sala delle rose (casa del popolo Pozzale Via Sottopoggio per San Donato, 24) e l’ultimo il 12 febbraio sul tema Comunità alla Vela-Margherita Hack (via Magolo, 32).

Gli incontri inizieranno alle 21.

Gli incontri sono aperti a tutti: cittadini, associazioni, categorie e imprese.

Per la partecipazione è richiesta l’iscrizione attraverso un modulo, questi sono i link per le quattro serate.

2-ECOLOGIA

https://docs.google.com/forms/d/1PiIAgWgZZv89LXXmEYQ8z6lnGJBFh3GYLDc-43czPVY/edit

3-DIGNITÀ

https://docs.google.com/forms/d/13V-N2zqevXgA5XNxZRSMzDl1sL48v_Eh14QGdfD9P2c/edit

4-COMUNITÀ

https://docs.google.com/forms/d/1iH9KmVFk13daYTnAoQazAxO2Bv5MxFoDk9QZ_SZgHWg/edit

Per informazioni si può scrivere alla e mail del candidato alessiomantellassisindaco@gmail.com





