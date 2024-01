Zac Fashion dona 5mila euro all'Associazione Astro

Zac Fashion, impresa di Vinci, ha effettuato una generosa donazione a favore dell’Associazione A.S.T.R.O, punto di riferimento territoriale per l’assistenza socio-sanitaria, che promuove iniziative a sostegno dei pazienti oncologici. Quello di quest’anno è solo uno dei tanti gesti di solidarietà che Zac Fashion porta avanti da anni nei confronti delle Associazioni assistenziali. La donazione di 5.000 euro ad A.S.T.R.O., nello specifico, contribuirà a sostenere le spese di trasporto di malati oncologici presso i diversi centri specializzai che si trovano nella provincia di Empoli. Nell’ottica della Sostenibilità d’impresa, Zac Fashion, che ha rendicontato nel 2023 i dati del Bilancio di Sostenibilità all’interno del Gruppo Maison M, è convinta che il legame con le Associazioni sia fondamentale per poter creare valore sociale. Associazione A.S.T.R. O, infatti, è punto di riferimento della comunità che, nella sua accezione più fragile, riceve e riceverà per i prossimi tre anni aiuti concreti nella mobilità ospedaliera. “È sempre più importante sostenere la comunità proprio per non perdere di vista l’obiettivo strategico” -afferma Alessio Palermo, Amministratore di Zac Fashion. “Con questa donazione Zac Fashion conferma il proprio supporto alle attività ed agli importanti progetti delle Associazioni benefiche territoriali, certi che si possano creare positive sinergie sociali, fondamentali per il business del domani.”

Fonte: Ufficio Stampa