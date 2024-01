A Villa Sonnino la conviviale del Club Pentathlon Valdarno Inferiore

Si è svolta ieri nella storica cornice di Villa Sonnino la conviviale del Club Pentathlon Valdarno Inferiore. La serata ha visto l’elezione del Consiglio e della Presidente.

Rinnovato l’incarico fiduciario all’Avvocato Daniela Vallini, è stato poi nominato come responsabile del Fair Play Damiano Landi. Rinnovate anche le cariche del Consiglio. Il Pentathlon è un Movimento internazionale per la promozione e la diffusione della cultura e dell'etica sportiva, secondo il riconoscimento ufficiale del CIO, e si propone di approfondire, divulgare e difendere i valori dello sport inteso come strumento di formazione e di valorizzazione della persona e come veicolo di solidarietà tra gli uomini ed i popoli.

Il termine "Pentathlon", proveniente dalla lingua greca, può essere tradotto con l'espressione "insieme delle discipline sportive", mentre il motto "Ludis Iungit" significa "uniti dallo sport" – lo sport come scuola di vita e di valori, sottolineati anche dall’incarico a Damiano Landi di responsabile del Fair Play – la carta del Fair Play racchiude una chiave importante dell'attività del Pentathlon Valdarno Inferiore club sulla via Francigena.