Aperte fino al 19 febbraio le iscrizioni per il primo Follonica Motorshow

È entrato nel vivo, il 1° Follonica Motorshow. La nuova proposta di Maremmacorse 2.0, in programma sabato 24 e domenica 25 febbraio a Follonica nel suo format di Formula Challenge Sperimentale Aci Sport, ha ufficialmente aperto le iscrizioni proponendo due giornate di agonismo e spettacolarità, elementi che troveranno la loro ideale ambientazione negli ampi spazi del Palagolfo, in via Sanzio.

La fase riservata alle adesioni si protrarrà fino a lunedì 19 febbraio, aperta alle vetture da rally moderne e storiche, da slalom, formula challenge e prototipi, esemplari conformi ai rispettivi regolamenti di settore di appartenenza. Con la prima edizione di Follonica Motorshow, Maremmacorse 2.0 si è prefissata l’obiettivo di arricchire il calendario sportivo cittadino con un appuntamento destinato a divenire “un classico” di inizio stagione.

Tre, i percorsi “disegnati” dall’entourage follonichese – Follos, Leopolda e Sprint – tratti sui quali sarà distribuito un chilometraggio totale di 19.800 metri e che godranno dell’accensione dei motori nella giornata di sabato 24 febbraio, con il Warm Up previsto dalle ore 13:00 alle ore 15:30. Nove, i passaggi totali, tre ripetuti per tre volte nei due giorni di gara, con partenza ogni minuto. L’arrivo è previsto alle ore 18:00.

Il paddock verrà allestito all’interno dell’area Palagolfo, location dove troverà spazio anche un Rally Village aperto ad una serie di eventi collaterali tra i quali spicca la “Rally e Solidarietà”, proposta che permetterà al pubblico di vivere dall’interno di un’auto da competizione tutta la vivacità del motorsport, nelle fasi extra-gara.

Parte dell’incasso della manifestazione sarà devoluto in beneficenza alle associazioni di volontariato cittadine.

Informazioni disponibili all’interno del sito ufficiale della scuderia Maremmacorse 2.0:

PROGRAMMA DI GARA

APERTURA ISCRIZIONI giovedì 25 Gennaio 2024

CHIUSURA ISCRIZIONI lunedì 19 Febbraio 2024

VERIFICHE SPORTIVE

Palagolfo – Via Sanzio - Follonica

Venerdi 23 Febbraio 2024 ore 19:00 – 20:00

Sabato 24 Febbraio 2024 ore 8:00 – 9:30

VERIFICHE TECNICHE

Palagolfo – Via Sanzio

sabato 24 Febbraio 2024 ore 8:00 – 10:00

LA GARA sabato 24 febbraio 2024

START Percorso 1 “Sprint A” ore 18:00

START Percorso 2 “Sprint B” ore 19:00

START Percorso 3 “Sprint C” ore 20:00

LA GARA Domenica 25 Febbraio 2024

START Percorso 4 “Leopolda A” ore 8:45

START Percorso 5 “Leopolda B” ore 10:00

START Percorso 6 “Leopolda C” ore 11:15

START Percorso 7 “Follos A” ore 13:30

START Percorso 8 “Follos B” ore 14:45

START Percorso 9 “Follos C” ore 16:00

PREMIAZIONI

Palagolfo – Via Sanzio - Follonica

ore 18:00

Fonte: Ufficio stampa