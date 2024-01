I vigili del fuoco di Empoli sono intervenuti questa notte per un rogo divampato attorno alle ore 4. A pagarne le conseguenze una BMW parcheggiata in via XXVI Dicembre, zona Cascine.

Ancora non è chiaro se l'atto sia stato doloso e se le cause dell'incendio siano da imputare al mal funzionamento dell'auto.

Sono tutt'ora in corso gli accertamenti per comprendere la dinamica dell'incendio. Non sembrano essere state coinvolte né persone né altre vetture.