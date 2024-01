I vigili del fuoco del comando di Pistoia sono intervenuti in Loc. Statigliana alle ore 11 circa, per un soccorso ad un ciclista caduto in un dirupo. Sul posto APS e Campagnola SAF.

Il ferito è stato recuperato mediante l'utilizzo di attrezzature di derivazione speleo alpinistica e barella spalleggiabile.

Sul posto anche il personale sanitario 118 di Pistoia con ambulanza e automedica.