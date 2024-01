Giorno della Memoria: la voce della consigliera M5S Morelli

Inutile nascondersi dietro ad un dito: che quella di oggi sia una Giornata della Memoria diversa dalle altre, è indubbio. Nel 2024 infatti cavalchiamo l’onda dell’assurdo paradosso, ovvero il dover talvolta mettere in dubbio anche gli eventi storici più importanti e più fondamentali che una società civile dovrebbe sempre ricordare.

Si sa, la connessione Shoah-Gaza è all’ordine del giorno e spesso i cittadini si chiedono come un popolo che ha subito tanto, quello ebreo, possa accettare le barbarie che si stanno praticando sul popolo palestinese, distruggendo migliaia di vite di bambini, donne, uomini, animali in modi brutali e disumani.

È innegabile l’importanza che ha comunque tutt’oggi celebrare il Giorno della Memoria.

Un giorno che non celebra un popolo, ma ricorda uno sterminio umano organizzato, come programmazione scientifica di annullamento di una razza, di omosessuali, di rom e sinti e di dissidenti politici.

Importanza sottolineata anche dal fatto che molti esponenti politici dell’attuale Governo italiano sono reticenti a dichiararsi antifascisti, compreso l’attuale Presidente del Senato La Russa, che solo poco tempo fa celebrava Giorgio Almirante, lo stesso che aveva promosso ed applicato le leggi razziali.

Se da un lato per alcuni, celebrare oggi questa giornata può risultare scomodo per la guerra di Gaza, dall’altro il dovere e la responsabilità di cittadino nel ricordare che cosa siano stati il nazismo ed il fascismo, specialmente ora più che mai, è la base fondante per un futuro di civiltà.

Quel che è certo, è che oggi abbiamo bisogno di un Governo che non patteggi per un popolo piuttosto che per un altro, esibendo a Palazzo Chigi la bandiera israeliana. Serve un Governo che rappresenti tutti i cittadini, anche quelli vicino al popolo palestinese.

Ciò in cui auspichiamo è certamente un futuro senza guerre e dunque senza conflitti. Da sempre il Movimento Cinque Stelle sta dalla parte della pace e dice fermamente no al finanziamento delle industrie di armi.

Fabrizia Morelli Consigliera Comunale M5S di Fucecchio