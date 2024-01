Juventus-Empoli 1-1: Impresa Empoli! Si sblocca Baldanzi, pareggio d'oro

Continua la cura Nicola, l'Empoli riprende la Juventus e strappa un punto d'oro in ottica salvezza. Al gol di Vlahovic ha risposto il destro da fuori di Tommaso Baldanzi che ha fulminato Szczesny e firmato il definitivo 1-1. Ha pesato sull'economia della gara il rosso a Milik al 18' per un brutto fallo commesso ai danni di Alberto Cerri.

L'Empoli ha approcciato molto bene la gara scendendo in campo con la grinta e con il carattere giusto. Un 3-4-2-1 che continua a funzionare molto bene come visto anche in occasione della gara contro il Monza. Uno schieramento che ha portato fiducia ma soprattutto più concretezza sia in fase difensiva che offensiva.

Una prestazione che dovrà essere riproposta anche in vista delle prossime e importanti sfide. Gli azzurri affronteranno prossima settimana il Genoa di Alberto Gilardino e successivamente la Salernitana di Inzaghi.

IL TABELLINO